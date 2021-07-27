Direksiyon başında uyuyakaldı! Korkunç kaza

Kaza saat 01.30 sıralarında Ankara’nın Polatlı ilçesi Karahamzalı Mahallesi 115 Kavşağı Günyüzü mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, Hasan S. otomobiliyle seyir halindeyken, direksiyon başında uyuması sonucunda kontrolü kaybederek 10 metrelik şarampole uçtu.

BEKÇİ İHBAR ETTİ

Kazanın olduğu bölgeye bekçilik yapan bir kişinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Hasan S.’yi sıkıştığı yerden çıkarırken, 112 Acil servis ekipleri ise yaptıkları ilk müdahalenin ardından Polatlı Devlet Hastanesine sevk etti.

YOLDAN GEÇEN SÜRÜCÜLER HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Diğer yandan otomobilde bulunan Yüksel A.'nın ise yoldan geçen sürücüler tarafından hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Jandarma kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

İHA

