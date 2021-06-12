Direksiyon başında yetişkin filmi izleyen taksi sürücüsü 'yok artık' dedirtti

Direksiyon başında yetişkin videoları izleyen bir taksi şoförü yaptığı eylem ve rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

Taylandlı bir adam ve bir çocuğun bulunduğu takside, yolculuk sırasında şoförün telefon ekranında çıplak bir kadın poposu yansıdığı söylendi. Söz konusu anları ve taksinin plakasını da sosyal medyada paylaşan Taylandlı, ''Arabada çocuğumla yolculuk yaparken karşılaştığım olaya bakın'' dedi.

HAPİS CEZASIYLA KARŞI KARŞIYA KALABİLİR

Şoför, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini alırken, sürücünün yolculara cinsel tacizde bulunduğuna dikkat çekildi. Sürücü gerekli özen ve dikkat gösterilmeden araç kullanmaktan para cezasına ve 6 ay sürecek hapis cezasına çarptırılabilir.



