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Direksiyonda bayıldı, son anda aracı durdurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2019 12:08 | Son Güncelleme

ADANA'da direksiyon başında rahatsızlanarak baygınlık geçiren belediye otobüsü şoförü Durdane Toprak, son anda aracı durdurarak olası faciayı önledi.

Direksiyonda bayıldı, son anda aracı durdurdu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da direksiyon başında rahatsızlanarak baygınlık geçiren belediye otobüsü şoförü Durdane Toprak, son anda aracı durdurarak olası faciayı önledi.
Olay, Yüreğir ilçesi Mithat Özhan Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, belediye otobüsü şoförü Durdane Toprak, direksiyon başında fenalaştı. Baygınlık geçiren Toprak son anda frene basarak otobüsü durdurarak, olası bir kazayı önledi.
Bu sırada yolcular, Toprak'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra 112'yi aradı. Sağlık ekipleri Toprak'ı hastaneye kaldırdı. Yaşanan olay ise otobüsün içindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

FOTOĞRAFLI

Direksiyonda bayıldı, son anda aracı durdurduDireksiyonda bayıldı, son anda aracı durdurduDireksiyonda bayıldı, son anda aracı durdurduDireksiyonda bayıldı, son anda aracı durdurdu

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