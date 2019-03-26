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Direksiyonda talepleri dinledi

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.03.2019 12:15 | Son Güncelleme

Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Kemal Çebi, taksi direksiyonuna geçerek, seçim öncesi farklı bir platformda hemşehrilerinin görüşlerini aldı.Cumhuriyet Halk Partisi Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Kemal Çebi, taksi direksiyonuna geçti.

Direksiyonda talepleri dinledi

Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Kemal Çebi, taksi direksiyonuna geçerek, seçim öncesi farklı bir platformda hemşehrilerinin görüşlerini aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Kemal Çebi, taksi direksiyonuna geçti. Önceki gün taksi ile Küçükçekmece’de dolaşan ve yolcu olarak aldığı vatandaşlar ile sohbet eden Kemal Çebi, ilçenin sorunlarına farklı bir bakış açısı getirdi. Küçükçekmece’de taksi kullanan Kemal Çebi, "Gençler sosyalleşebilecekleri yeşil alan ve kültürel etkinlikler isterken, kadınlar çocukları için kreş ve yaşlıları için bakım merkezi istedi. Taksiye binenler ve benim için farklı bir deneyim oldu" dedi.
Durdurdukları taksi direksiyonunda bir başkan adayını gören yolcuların çok şaşırdıklarını ve sohbet edebilmek için yolculuğu uzattıklarını belirten Kemal Çebi, "Taksiye binen tüm hemşehrilerimin beni tanımasına çok memnun oldum. Demek ki, güzel ilçemizde yaptığımız çalışmaların meyvesini alıyoruz" diye konuştu.

Farklı yaş grupları olsa da gelen taleplerin ortak noktasının huzurlu ve yaşanabilir bir Küçükçekmece’de birleştiğini belirten Kemal Çebi, kadınların ve gençlerin isteklerinin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.
Kemal Çebi, "Gençler, kültürel faaliyetlerin fazlalaşmasını, özellikle Küçükçekmece Gölü’nden daha fazla istifade etmeyi ve güvenli bir şekilde dolaşabilecekleri yeşil alanlar istiyor. Kadınlarımız, özellikle çalışan annelerimiz çocuklarını bırakabilecekleri kreşler, çok amaçlı halk evleri, yaşlılarının sağlık sorunlarına hızlıca destek alabilecekleri merkezler istiyorlar. Bunlar zaten Küçükçekmece’de yaşayan vatandaşlarımızın alamadığı, yıllarca ihmal edilmiş hizmetler. Tüm bunlar ve daha fazlasını Küçükçekmece’ye kazandırmak için göreve talibiz. 51 yıldır yaşadığım Küçükçekmece’nin tüm ihtiyaçlarının farkındayız ve Küçükçekmece’yi hak ettiği seviyeye getirmek için tüm ekibimle var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Direksiyonda talepleri dinledi

Direksiyonda talepleri dinledi

Direksiyonda talepleri dinledi

Direksiyonda talepleri dinledi

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