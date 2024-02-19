HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Direkte görenler şaştı kaldı! Ekipler kurtarmak için seferber oldu

Direkte görenler şaştı kaldı! Ekipler kurtarmak için seferber oldu

kadir.gunduz kadir.gunduz
19.02.2024 11:24 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars’ta elektrik direğinde mahsur kalan kedi böyle kurtarıldı.

Kars’ın Digor ilçesine bağlı Karabağ köyünde köpeklerin kovaladığı kedi, çıktığı elektrik direğinin tepesinde mahsur kaldı.

Kedinin sesini duyan köylüler durumu Aras EDAŞ’a bildirdi. Kısa süre içerisinde köye giden Digor Aras EDAŞ ekipleri, bir kaza ihtimalinin önüne geçmek için bölgenin elektriğini kesti. Ayakçak yardımı ile elektrik direğine çıkan Aras EDAŞ ekipleri, mahsur kalan kediyi kurtardı.

Aras EDAŞ ekiplerinin kediyi kurtarma anları cep telefonuyla kaydedildi. Kurtarılan kedi ise sahibine teslim edildi.

(İHA)

Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kentsel dönüşüm skandalı! Eskisinden daha çürük çıktıKentsel dönüşüm skandalı! Eskisinden daha çürük çıktı
Daha önce duymadınız! Oktar'ın kabarık sabıkasına yenileri eklendi: İşin için 'Tapınakçılar' da girdiDaha önce duymadınız! Oktar'ın kabarık sabıkasına yenileri eklendi: İşin için 'Tapınakçılar' da girdi
Belediye başkan adayının fotoğrafını görenlerin kafası karıştıBelediye başkan adayının fotoğrafını görenlerin kafası karıştı
Anahtar Kelimeler:
Kars kedi
En Çok Okunan Haberler
21 yıl sonra ilk değişiklik için düğmeye basıldı!

21 yıl sonra ilk değişiklik için düğmeye basıldı!

Emre Belözoğlu hakkında olay iddia!

Emre Belözoğlu hakkında olay iddia!

Önce suratını çevirdi, sonra tavana baktı!

Önce suratını çevirdi, sonra tavana baktı!

Eski eşini 23 yerinden vurmuştu! Cani kocaya film gibi operasyon

Eski eşini 23 yerinden vurmuştu! Cani kocaya film gibi operasyon

Dünyada bir ilk! Cilt kanseri için çığır açacak tedavi yöntemi onaylandı: Hasta başı 515 bin dolar

Dünyada bir ilk! Cilt kanseri için çığır açacak tedavi yöntemi onaylandı: Hasta başı 515 bin dolar

Bursa güne sarsıntıyla başladı! AFAD duyurdu

Bursa güne sarsıntıyla başladı! AFAD duyurdu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.