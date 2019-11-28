‘Güzel bir gülüşün açamayacağı kapı yoktur’ demek abartılı olmaz. Gülme eyleminin kendisi vücutta salgılattığı hormonlar itibariyle insana kendini iyi hissettirirken bu gülüşün başka insanlara güzel görünmesi ise her zaman mümkün olamayabiliyor. Düzgün dişler ve sağlıklı bir ağız yapısı insanların eğitim, iş, sosyal hayat alanlarında kendilerine güvenlerini artırıyor. Giderek daha çok sayıda insan, kendilerine sorun yaratmayan ve fonksiyonel dişlere sahip olmak isterken bir yandan da güzel bir gülüş sergilemeyi arzu ediyor. “İşte bu nedenle eksik, çapraşık, uyumsuz renkli veya yüzüyle orantısız dişlere sahip bireyler artık diş estetiği için daha sık doktora başvuruyorlar” diyen Acıbadem International Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Sorumlusu, Protez Uzmanı Dr. Dt. Emre Orhon Kuybulu, bununla birlikte diş estetiği hakkında yetersiz bilgilendirme sonucu ortaya çıkan ve doğru bilinen yanlışların da yazık ki hızla yayıldığına dikkat çekiyor. Bu durumun, gerçekten daha güvenle gülümsemeye ihtiyacı olan insanları güzel bir gülüşten mahrum bıraktığını belirten Dr. Dt. Emre Orhon Kuybulu, diş estetiği hakkında doğru bilinen 10 yanlış hakkında bilgiler verdi.

YANLIŞ: BEYAZLATMA DİŞ DOKUSUNA ZARAR VERİR Doğrusu; yapılan birçok araştırma beyazlatma işleminin herhangi kalıcı bir zarara neden olmadığını defalarca göstermiş durumda. Ancak bu işlemin sadece diş dokularının rengini açtığı, var olan dolgu veya porselen kaplamaların rengini değiştirmediği unutulmamalı. YANLIŞ: BEYAZLATMA YAPILAN DİŞLER KISA SÜREDE ESKİ RENKLERİNE DÖNERLER Doğrusu; beyazlatma işlemi kişiden kişiye değişmekle beraber uzun seneler kalıcılığı olan bir uygulama. Fakat doğal dişler üzerinde leke oluşturan etkenler beyazlatılmış dişleri de aynı şekilde etkileyebiliyor ve renklenmelere sebep olabiliyor. Bu durumda yapılması gereken şey hastanın düzenli diş taşı temizliklerine ve kontrollerine devam etmesi. Temizlikle beraber dişler yine ilk beyazlatıldıkları hallerine dönebiliyorlar. YANLIŞ: YAPRAK PORSELENLER (LAMİNA VENER) HER VAKADA UYGULANABİLİR Doğrusu; lamina uygulamaları en az diş dokusu kaldırılarak, hatta bazı vakalarda hiç aşındırma uygulanmadan yapılabilen estetik porselen uygulamaları olmakla birlikte, dişlerde büyük dolgularının olması, çok çapraşık olmaları ya da diş eksikliği halinde bir köprü ayağı olarak kullanılacak dişlerde tercih edilmiyor.

YANLIŞ: YAPRAK PORSELENLER TAM KAPLAMALARA (FUL KURON) GÖRE DAHA ESTETİK OLUR Doğrusu; lamina veya ful kuron uygulamaları sadece dişten aşındırılan madde miktarı ve bu aşındırmanın yeri ile birbirinden ayrılıyor. Her iki tipteki işlemde aynı estetik materyaller kullanılabiliyor ve böyle bir durumda yan yana duran bir lamina ve tam kaplama dişin farkını karşıdan bakan kimse ayırt edemiyor. YANLIŞ: YAPRAK PORSELENLER ÇOK DAYANIKSIZ OLURLAR Doğrusu; lamina uygulamaları dişlere özel olarak yapıştırıldığı için oldukça sağlam nitelik taşıyor ve doğru yapıldıklarında hasta normal yeme alışkanlıklarına eskiden olduğu gibi devam edebiliyor. Herhangi bir kısıtlamaya gerek kalmıyor. YANLIŞ: DİŞ SIKAN GICIRDATAN HASTALARA YAPRAK PORSELEN UYGULAMASI YAPILAMAZ Doğrusu; gerekli önlemler alındıktan sonra, materyal seçiminde de doğru karar verilirse diş sıkan hastalarda da lamina uygulaması yapılabiliyor. YANLIŞ: GAZETE VEYA DERGİDEN BEĞENDİĞİM BİR GÜLÜŞTEKİ DİŞLERİ KENDİME YAPTIRABİLİRİM Doğrusu; evet form olarak beğenilen dişin aynısı yapılabiliyor ama gülüşün güzelliği; tüm yüzün formu, oranları ve çevre yumuşak dokular ile birlikte ortaya çıkıyor. Yani bir başkasının diş formları hastanın yüzünde güzel görünmeyebiliyor, o yüzden kişiye özel değerlendirme yapılması gerekiyor. YANLIŞ: DİŞ ESTETİĞİ SADECE PORSELEN KAPLAMALAR VEYA YAPRAK PORSELENLER İLE YAPILABİLİR Doğrusu; estetik bir gülüşe sahip olmak isteyen bir kişi dişlerinin formu, dizilişi, gülümseme sırasında gözüken diş miktarı ve dudak desteği gibi konularda problemi yoksa sadece diş beyazlatma işlemi ile de mutlu olabiliyor. Öte yandan dişlerinde önemli bir çapraşıklığı olmayan ama görünüşünden mutlu olmayan birinin porselen kaplamalar ve lamina uygulamaları ile hem dişlerinin rengine hem formlarına hem de dudaklar altında görünme miktarlarına müdahale mümkün. Ciddi çapraşıklıkları olanların ise öncelikle ortodontik tedavi görmesi gerekiyor. Ardından beyazlatma ve gerekirse porselen kuron veya lamina uygulamaları ile daha estetik bir sonuca ulaşılabiliyor. Kısacası kişinin beğenmediği yanlarını düzeltmek adına birçok işlem beraber uygulanabiliyor.