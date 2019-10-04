Dış genital estetik kadınlara özgüvenini geri veriyor

Dr. Yüzer, estetik yöntemlerini şöyle sıraladı: Dış Genital Cilt Gençleştirme: Dış genital bölgede özellikle büyük dudakların cildi kilo değişiklikleri ve ilerleyen yaşla birlikte sarkar ve kırışır. Dış genital bölgede cilt gençleştirme amacıyla ciltin sıkılaşmasını sağlayacak laser , PRP ,mezoterapi gibi cilt yenileyici , kollajen dokuyu artıracak işlemler yapılabilir. Başarılı sonuçlar için mezoterapide kullanılan materyallerin, PRP kitinin ve kullanılan laser cihazının tipinin önemi vardır. Özellikle laser cihazlarında çevre dokuya zarar vermeden hedef dokuyu tedavi eden cihazlar tercih edilmelidir. Cilt gençleştirme tedavileri sonrası kalan kırışıklıklar dolgu materyalleri uygulanarak giderilebilir.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Esra Demir Yüzer, 'Genital estetik işlemler hem fizyolojik, hem psikolojik, hem de cinsel bir ihtiyaç olarak önümüze çıkıyor. Dış Genital Estetik işlemleri kısaca aşağıdaki başlıklarda toplamak mümkün. Dış genital cilt gençleştirme, dış genital renk açma, dış dudak dolgusu, labioplasti (İç dudak estetiği), hudoplasti (klitoris etrafı estetiği)' dedi.

Dış Genital Renk Açma: Dış genital bölgede gebelik gibi hormonal değişiklikler, travmatik tüy temizliği (ağda, laser epilasyon gibi) oluşan renk koyulukları hassas bölgeler için özel hazırlanmış kimyasal peeling ve laser cihazları ile açılabilir. Dış genital bölge renk açma işleminde büyük dudaklar, küçük dudaklar bacak araları, kasık bölgeleri bir bütün olarak çalışılarak tam bir estetik güzellik hedeflenir.

Dudak Dolgusu: Büyük dudaklarda yağ dokusunun azlığına bağlı görüntü bozukluklarında ve kırışıklık giderme amacıyla yapılır. Kullanılan dolgu materyaline göre kalıcılığı bir ,bir buçuk yıl sürer.

Labioplasti: Dudaklardaki şekil bozukluklarının düzeltilmesi ameliyatıdır. Özellikle iç dudakların dış dudakların dışına doğru sarkması kadınları en çok rahatsız eden genital estetik sorun olarak karşımıza çıkmakta. İç dudaklardaki sarkmalar kadında hem psikolojik hem de fiziksel olarak sorun oluşturur.

Kadınlarda bitmeyen bir vajinal akıntı , cinsel ilişkide gerilmeye bağlı acı ,tahriş ,sarkan kısımlarda kararma en çok karşılaştığımız fiziksel şikayetlerdir. Bu şikayetlerin yanında , kadın kendini görsel olarak beğenmediği için özgüven kaybı yaşar ve buna bağlı olarak cinsel hayatı da olumsuz etkilenir. Sırf bu yüzden birçok kadının evliliklerinde ciddi sorunlar yaşadığına bizzat şahit olmaktayız. Dışa sarkan iç dudaklar dar kıyafetler ve mayo giyildiğinde hoş olmayan bir görüntüye neden olduğundan kadın psikolojik olarak olumsuz etkilenmektedir. İşte tüm bu kadını rahatsız eden nedenlerden dolayı labioplasti ameliyatı kadının fiziksel, psikolojik ve cinsel mutluluğu için gerekli bir ameliyattır. Ancak labioplasti ameliyatı doğru bir teknik kullanılmadan yapıldığında hüsranla sonuçlanabilir.

Çünkü ameliyatta kullanılan doku küçük olduğundan yanlış ameliyatlarda düzeltme şansı, çoğunlukla mümkün olamamaktadır. Bu yüzden ameliyat öncesi titiz bir planlama yapıp kadında his kaybı oluşturmayacak , doğal görünümlü bir teknik seçilmelidir.”

İHA

