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Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri beyaz önlük giydi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 19:38 | Son Güncelleme

Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri beyaz önlük giydi

Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri beyaz önlük giydi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri için geleneksel "Beyaz Önlük Giyme" töreni düzenlendi.

YYÜ Cengiz Andiç Kültür Merkezi'ndeki törende konuşan Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Dünya Diş Hekimliği Günü ve Ağız ve Diş Sağlığı Haftası'nı kutladı.

Şevli, öğrencilerin 5 yılın sonunda akademisyenlerin desteğiyle çok iyi yetişeceklerine inandığını söyledi.

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şefik Tüfenkçi ise beyaz önlüğün hekimliğin simgesi olduğunu ifade etti.

Beyaz önlüğün, dürüstlüğün, aydınlığın ve saflığın simgesi olduğunu vurgulayan Tüfenkçi, şunları kaydetti:

"Diş hekimliği yalnızca bir meslek değildir, diş hekimliği bilimdir, sanattır, estetiktir ve bir yaşam biçimidir. Birer hekim olarak ilkeleriniz; çalışkanlık, dürüstlük, insan hakları ve etik değerlere saygı olmalıdır. Her ne iş yapıyorsanız, elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın. Başkalarına faydalı olun, insan onuruna yakışmayan işlerden uzak durun."

Tören, konuşmaların ardından 1'inci sınıf öğrencilerine doktor önlüklerinin, protokol üyelerince giydirilmesiyle sona erdi.

Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri beyaz önlük giydi

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Anahtar Kelimeler:
beyaz önlük Diş Hekimliği Fakültesi Van

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