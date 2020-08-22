Diş macunu tüplerinin altındaki renkler anlamlı mı? Siyah çizgi...

Florür içeren, florür içermeyen, doğal içerikli, kimyasal içerikli, beyazlatıcı özellikli, hassasiyet giderici… Piyasada ihtiyaca ve tercihe göre farklı çeşitlerde diş macunu bulmak mümkün. Peki, bu ürünlerin içeriklerini okumadan bir sembol ya da işaretle diş macunu hakkında bilgi edinebilir miyiz?

DİŞ MACUNU VE RENK KODLARI

Sağlıklı diş ve diş etleri için dişlerin düzenli olarak temizlenmesi gerekiyor. Diş macunları diş temizliğinde en önemli yeri tutuyor. Farklı ihtiyaca göre farklı içeriklerde pek çok ürün bulmak mümkün. Diş macunlarının içeriklerini gösteren renk kodlarının bulunduğu belirtiliyor. Bu kodlar ise şu şekilde:

SİYAH: İçerik tamamen kimyasal maddelerden oluşmuştur.

KIRMIZI: İçeriğin %70 gibi büyük bir kısmı kimyasal olmakla birlikte %30 oranında doğal ve bitkisel maddeler içerir.

MAVİ: İlaçla birlikte doğal maddeler içerir.

YEŞİL: %100 doğal maddeler içerir.

İnternette sıklıkla böyle bir kod sisteminin varlığından bahsediliyor. Bu, tükettiği gıdaya ve kullandığı ürünlere dikkat edenler için oldukça önemli bir konu olmakla birlikte aslında asılsız bir iddiadır.