Diş macunu tüplerinin altındaki renkler anlamlı mı? Siyah çizgi...

Florür içeren, florür içermeyen, doğal içerikli, kimyasal içerikli, beyazlatıcı özellikli, hassasiyet giderici… Piyasada ihtiyaca ve tercihe göre farklı çeşitlerde diş macunu bulmak mümkün. Peki, bu ürünlerin içeriklerini okumadan bir sembol ya da işaretle diş macunu hakkında bilgi edinebilir miyiz?
DİŞ MACUNU VE RENK KODLARI
Sağlıklı diş ve diş etleri için dişlerin düzenli olarak temizlenmesi gerekiyor. Diş macunları diş temizliğinde en önemli yeri tutuyor. Farklı ihtiyaca göre farklı içeriklerde pek çok ürün bulmak mümkün. Diş macunlarının içeriklerini gösteren renk kodlarının bulunduğu belirtiliyor. Bu kodlar ise şu şekilde:
SİYAH: İçerik tamamen kimyasal maddelerden oluşmuştur.
KIRMIZI: İçeriğin %70 gibi büyük bir kısmı kimyasal olmakla birlikte %30 oranında doğal ve bitkisel maddeler içerir.
MAVİ: İlaçla birlikte doğal maddeler içerir.
YEŞİL: %100 doğal maddeler içerir.
İnternette sıklıkla böyle bir kod sisteminin varlığından bahsediliyor. Bu, tükettiği gıdaya ve kullandığı ürünlere dikkat edenler için oldukça önemli bir konu olmakla birlikte aslında asılsız bir iddiadır.
PEKİ, BU RENKLER NEDİR?
“İçerik hakkında bilgi vermiyorsa bu renkler ne işe yarıyor?” diye düşünebilirsiniz. Bu renkler aslında tamamen fabrikasyon işlemleriyle alakalı. Üretim sırasında makine ve cihazların paketleri algılaması ve paketleme için gerekli katlama işlemleri yapması için oluşturulmuş göz işareti ya da göz lekesi adı verilen bir sistem. Her markanın kendine göre renk kodları bulunur. Sadece diş macunlarında değil; süt kutularında, gevrek paketlerinde de bu renkleri görebilirsiniz. Yalnızca yukarıda yer verdiğimiz renkler de değil, farklı renkler de yer alabilir.
Eğer doğru olup olmadığını test etmek isterseniz diş macunu satın alabileceğiniz bir dükkana girin ve doğal içerikli olduğu yazılan diş macunu tüplerini inceleyin. Yeşilden farklı pek çok farklı renk göreceğinizden emin olabilirsiniz. Ya da direkt siyah renkli kareye sahip diş macunlarını inceleyin. İçerisinde SLS, SLES gibi deterjan türevleri bulundurmayan ve doğal maddeler içeren diş macunlarının bile siyah ile kodlandığını göreceksiniz.
Eğer içerik konusunda hassassanız kimyasal içerikler hakkında az çok bilginiz vardır. Paketli gıda ya da kozmetik ürünler satın alırken içindekiler kısmını okumayı alışkanlık haline getirmeniz, sizi bilinçli bir tüketici haline getirir. En doğru bilgiyi içerik kısmından edineceğiniz için etrafta dolaşan şehir efsanelerine itibar etmemeniz daha güvenilir olacaktır.
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