HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Diş sağlığına önem verenlerin tercihi en iyi elektrikli diş fırçası modelleri

Diş sağlığına önem verenlerin tercihi en iyi elektrikli diş fırçası modelleri

05.10.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diş sağlığına önem veriyorsanız veya sürekli olarak diş problemleri yaşıyorsanız elektrikli diş fırçasına şans verebilirsiniz. Normal bir diş fırçasından çok daha etkili bir temizlik sağlayan bu ürünler, diş taşları gibi istenmeyen sorunlarla çok daha iyi mücadele eder. Yapay zekâ desteğiyle beklentilerin çok üstüne çıkan en iyi elektrikli diş fırçalarını sizler için derledik. İşte detaylar!

Diş sağlığına önem verenlerin tercihi en iyi elektrikli diş fırçası modelleri

Sağlıklı bir ağız ve diş sağlığı için doğru ve düzenli fırçalama yapmak çok önemli. Fakat standart fırçalarla yapılan uygulamalar genellikle yanlış ve istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Sağlıklı diş ve diş etlerine ulaşmak için elektrikli diş fırçalarına şans verebilirsiniz. Haydi gelin, akıllı teknolojisiyle sizi doğru diş fırçalama yöntemleriyle tanıştıracak olan en iyi elektrikli diş fırçası seçeneklerini beraber inceleyelim.

1. Profesyonel diş temizliği: Oral-B iO10 Şarjlı Diş Fırçası Siyah iO Sense

Diş sağlığına önem verenlerin tercihi en iyi elektrikli diş fırçası modelleri

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

En iyi elektrikli diş fırçası seçeneklerinden biri olan Oral-B iO10 Şarjlı Diş Fırçası Siyah iO Sense, devrim yaratan manyetik io teknolojisine sahip. Standart diş fırçalarına kıyasla bir hafta içerisinde ağzınızda ve dişlerinizde daha sağlıklı ve temiz bir his oluşturan ürün, hassas mikro titreşimler sunarak diş eti sağlığını da iyileştirir. Size özel tasarlanmış bir temzilik hissi sunan cihazın en sevilen özelliği, şarj edilebilir olması. Yapay zekâ destekli 3D diş izleme teknolojisiyle dişlerinizi doğru fırçalamaya hazır mısınız?

Ürünü İncele

2. Uygun fiyatlı elektrikli diş fırçası arayanlara: Oral-B Vitality D100 Şarj Edilebilir Cross Action White Elektrikli Diş Fırçası

Diş sağlığına önem verenlerin tercihi en iyi elektrikli diş fırçası modelleri

En iyi elektrikli diş fırçası 2020 listelerine adını yazdıran Oral-B Vitality D100 Şarj Edilebilir Cross Action White Elektrikli Diş Fırçası, uygun fiyatıyla kullanıcıların dikkatini çeken ürünlerden biri. Şarj edilebilir özelliği bulunan cihaz, klinik olarak test edilmiş yapısıyla manuel ürünlerden çok daha başarılı bir fırçalama deneyimi sunar. Gövdesinde yer alan zamanlayıcı ise diş hekimlerinin tavsiyesiyle diş fırçalama işleminin iki dakika sürmesi için kullanıcıyı uyarır. Aynı zamanda fırçalanan alanın değiştirilmesi için her 30 saniyede bir titreşerek kullanıcıya haber verir.

Ürünü İncele

3. Hassas dişe sahip olanlara: Oral-B iO - 6 Şarjlı Diş Fırçası Gri

Diş sağlığına önem verenlerin tercihi en iyi elektrikli diş fırçası modelleri

Hassas dişlere ve diş etlerine sahip kişiler için tasarlanan Oral-B iO - 6 Şarjlı Diş Fırçası Gri, sizi çok kısa bir sürede daha temiz bir ağız ve daha sağlıklı diş etlerine kavuşturur. Mikro titreşim özelliğine sahip cihaz, interaktif göstergesi ile önemli bilgileri kullanıcıya aktarır. Aynı zamanda fırçalama tarzınızı tanıyarak her noktanın en iyi şekilde fırçalanması için sizi yönlendirir. Beş farklı modu bulunan ürün; günlük temizlik, hassas, diş eti bakımı, yoğun temizlik ve beyazlatma programlarına sahip.

Ürünü İncele

4. Sonic temizleme teknolojisiyle: Philips Sonicare Hx3651/12 2100 Series Sonic Şarjlı Diş Fırçası

Diş sağlığına önem verenlerin tercihi en iyi elektrikli diş fırçası modelleri

Elektrikli diş fırçası önerisi arayanlara gönül rahatlığıyla tavsiye edilebilecek ürünlerden biri, Philips Sonicare Hx3651/12 2100 Series Sonic Şarjlı Diş Fırçası. Ürün, sonik titreşim teknolojisi ile üç kata kadar daha etkili bir şekilde plakları yok eder. Ergonomik tasarımı ve 14 güne varan pil ömrü ile sorunsuz bir kullanım sunarak diş eti çizgisinde mikro kabarcıklar oluşturur. Normal diş fırçalarının iki ayda yaptığı temizliği, sadece iki dakikada yapabilen ürün; dakikada 31.000 fırça darbesi uygular.

Ürünü İncele

5. En iyi beyazlatma performansı: Philips Sonicare HX9352/04 DiamondClean Sonic Şarjlı Diş Fırçası

Diş sağlığına önem verenlerin tercihi en iyi elektrikli diş fırçası modelleri

Elektrikli diş fırçası tavsiyesi 2021 listelerinde Philips Sonicare HX9352/04 DiamondClean Sonic Şarjlı Diş Fırçası, etkili performansıyla öne çıkan ürünlerden biri. Diş ve diş eti sağlığını nazikçe iyileştirmeye odaklanan ürün, klinik olarak kanıtlanmış etkilere sahip. Dakikada 62 bin fırça hareketi sunarak diğer diş fırçalarının bir ayda yaptığı işi bir dakikada gerçekleştiriyor. Dişleri temizlerken diş plaklarını da ortadan kaldıran cihazın, diş yüzeyindeki lekeleri nazik fakat etkili bir şekilde temizlemek için ürünün DiamonClean fırça başlığı teknolojisi mevcut.

Ürünü İncele

6. Daha fazla plak giderme performansı: Oral-B Pro 3500 Şarj Edilebilir Diş Fırçası Siyah + Başlık

Diş sağlığına önem verenlerin tercihi en iyi elektrikli diş fırçası modelleri

"En iyi elektrikli diş fırçası hangisi?" diye merak edenler için tavsiye edilebilecek ürünlerden biri, Oral-B Pro 3500 Şarj Edilebilir Diş Fırçası Siyah + Başlık. Standart fırçalara göre ürün, %100 daha fazla plak giderme performansına sahip. Diş yüzeylerindeki lekeleri ilk günden itibaren giderir ve gülüşünüzü daha beyaz bir hâle getirir. Diş fırçalama hızınızı yavaşlatma özelliğiyle cihaz, dişlerinizi sert fırçaladığınız anda sizi uyarır. İki dakika boyunca fırçalamanız için uyarı mekanizması bulunan ürün, diş eti basınç kontrol teknolojisine sahip.

Ürünü İncele

7. Diş fırçalamaktan kaçınan çocuklar için: Budi Çocuk Şarj Edilebilir Diş Fırçası Otomatik Ultrasonikı U Şeklinde 360 derece UV Diş Beyazlatma Diş Fırçası

Diş sağlığına önem verenlerin tercihi en iyi elektrikli diş fırçası modelleri

Budi Çocuk Şarj Edilebilir Diş Fırçası Otomatik Ultrasonikı U Şeklinde 360 derece UV Diş Beyazlatma Diş Fırçası, diş fırçalamaktan kaçınan çocuklar için üretilmiş. Gıda sınıfı silikon parça fırçası bulunan ürün, su geçirmez yapısı sayesinde güvenle kullanılır. U tipi baş tasarımı ise antibakteriyel yapısıyla diş etlerini ve dişleri tertemiz yapar. Hızlı ve rahat bir şekilde dişlerin fırçalanmasını sağlayan ürün, şarj edilebilir özelliğe sahip. Çocuğunuz için kaliteli bir elektrikli diş fırçası arıyorsanız bu ürüne şans verebilirsiniz.

Ürünü İncele

8. Çiftlere özel: Oral-B Genius 8900 Şarj Edilebilir Diş Fırçası İkili Avantaj Paketi

Diş sağlığına önem verenlerin tercihi en iyi elektrikli diş fırçası modelleri

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Eşiniz veya sevgilinizle elektrikli diş fırçası almayı planlıyorsanız Oral-B Genius 8900 Şarj Edilebilir Diş Fırçası İkili Avantaj Paketi tam size göre! Üçlü basınç sensörü ile diş etlerini aşırı fırçalamaya karşı koruyan cihaz, pozisyon algılama teknolojisiyle ile üstün temizlik sağlar. Telefon uygulaması üzeriden gerçek zamanlı olarak geri bildirim veren ürün, üç boyutlu hareketlerle manuel diş fırçalarına göre %100'e varan plak temizleme performansı sunar. Ürünün içinde iki adet fırça gövdesi, üç adet fırça başlığı, yedek pil, seyahat çantası, akıllı telefon tutucu ve fırça başlığı kabı bulunan şarj ünitesi yer alır.

Ürünü İncele

9. Dakikada 40000 vuruş ile muhteşem temizlik: YUNCHI Y7 Sonic Diş Fırçası

Diş sağlığına önem verenlerin tercihi en iyi elektrikli diş fırçası modelleri

YUNCHI Y7 Sonic Diş Fırçası; beş farklı fırçalama modu, 30 gün giden şarjı ve dakikada 40000 vuruş yapan fırçasıyla ağız ve diş sağlığı üzerine devrim yaratan ürünlerden biri. Kullanıcıların ilk aklına takılan sorulardan biri "Elektrikli diş fırçası nasıl kullanılır?" olabilir. Dişlerinizin üzerinde yer alan çay, kahve ve diğer lekeleri temizleyen ürünü kullanmak ise çok kolay. Diş fırçasına diş macunu sürüldükten sonra ürünü çalıştırıp bir dişten diğerine doğru hareket ettirmeniz yeterli. Kaliteli ve yumuşak sertlikte bir diş fırçası arıyorsanız bu ürünü sepetinize ekleyebilirsiniz.

Ürünü İncele

10. Tartar ve taş problemi olanlara: EZERE Elektrikli Diş Taşı Temizleyici Diş Tartar Sökücü USB Şarjlı Diş Fırçası Kiti Beyaz

Diş sağlığına önem verenlerin tercihi en iyi elektrikli diş fırçası modelleri

EZERE Elektrikli Diş Taşı Temizleyici Diş Tartar Sökücü USB Şarjlı Diş Fırçası Kiti Beyaz, diş taşı ve tartarlardan kurtulmak isteyenler için üretilmiş. Çoklu temizlik modları ve iki dakikalık akıllı zamanlayıcısı sayesinde ürün, ağız temizliğinize büyük katkı sağlar. "Elektrikli diş fırçası nasıl temizlenir?" diye endişelenmeyin. Ürünü ılık su ile iyi bir şekilde yıkayabilirsiniz. Su geçirmez özellikte tasarlanmış cihazı, su ile rahat bir şekilde temizlemeniz mümkün. Profesyonel bir diş temizliği sağlayan bu kitten çok memnun kalacaksınız.

Ürünü İncele

11. Bebekler için güvenli diş fırçalama deneyimi: Bebek ve Çocuk 0-3 Yaş Elektrikli Diş Fırçası İlk Bebek Diş Fırçası Akıllı LED Zamanlayıcılı

Diş sağlığına önem verenlerin tercihi en iyi elektrikli diş fırçası modelleri

Gıdaya uygun olarak üretilen fırça başlıklarıyla diş etlerini iyice temizleyen ve diş kanamalarından koruyan Bebek ve Çocuk 0-3 Yaş Elektrikli Diş Fırçası İlk Bebek Diş Fırçası Akıllı LED Zamanlayıcılı, diş fırçalamayı eğlenceli hâle getiren ürünlerden biri. Sevimli tasarımı ve LED ışık sistemiyle ürün, 0-3 yaş arası çocuklar için oldukça ideal. Yüksek kaliteli kılları sayesinde bebekler için etkili bir temizlik sağlar. İki dakikalık akıllı zamanlayıcısı olan ürün, 30 saniyede bir konum değiştirilmesi için uyarır. Kaymaz sapı ve geniş gövdesiyle çocuklar ürünü kolayca tutabilir.

Ürünü İncele

12. Hem kaliteli hem dayanıklı: Dr.Bei BET-C01 Şarjlı Diş Fırçası

Diş sağlığına önem verenlerin tercihi en iyi elektrikli diş fırçası modelleri

Sağlıklı diş fırçalama alışkanlığı kazanmak için tercih edebileceğiniz ürünlerden biri, Dr.Bei BET-C01 Şarjlı Diş Fırçası. Yumuşak ipli dokusuyla ürün, dişlerinizi layık olduğu temizliğe ulaştırır. Ağız ve diş eti sağlığını da destekleyip diş plaklarının oluşumunu maksimum seviyede engeller. Su geçirmez olması sayesinde rahat bir şekilde kullanılabilen ve temizlenebilen ürün, hassas mod ve normal mod özelliklerine sahip. Tek şarj ile toplamda dört saat fırçalama yapabilen cihaz, 700 mAh batarya ile çalışır. Dakikada 31000 vuruş yaparak dişlerin üzerinde yer alan bütün lekeleri temizler.

Ürünü İncele

13. Kadınlar için özel tasarım: Dr.Bei Q3 Sonik Şarjlı Diş Fırçası

Diş sağlığına önem verenlerin tercihi en iyi elektrikli diş fırçası modelleri

Elektrikli diş fırçası yorumları arasında farklı tasarımıyla dikkat çeken ve olumlu bir değerlendirmeye sahip Dr.Bei Q3 Sonik Şarjlı Diş Fırçası, kapaklı yapısıyla kullananların beğenisini kazanır. Kendine has özgün tasarımıyla çantanızda rahat bir şekilde taşıyabileceğiniz ürün, en fazla kalem kadar yer kaplar. 45 gram ağırlığa sahip cihaz, ultra hafif olarak nitelendirilir. Cihazın ince ve esnek kılları diş etine bakım yapar ve diş aralarını etkin bir şekilde temizler. Sonik titreşimli motoru ise dakikada 31000 vuruş yaparak öne çıkar. Amerikan Diamond Clean fırça kılları sayesinde ürün, dişlerinizi hızla beyazlatır.

Ürünü İncele

14. Anlık olarak analizler yaparak sizi yönlendiren: Oral-B Genius X Yapay Zekâ Destekli Şarj Edilebilir Diş Fırçası Özel Seri Pembe + Seyahat Kabı

Diş sağlığına önem verenlerin tercihi en iyi elektrikli diş fırçası modelleri

Elektrikli diş fırçası kullananlar için sıklıkla tercih edilen Oral-B Genius X Yapay Zekâ Destekli Şarj Edilebilir Diş Fırçası Özel Seri Pembe + Seyahat Kabı, birbirinden üstün özelliklere sahip. Ağız içinde tek noktayı bile atlamamanız için anlık olarak analizler yapan ürün, yapay zekâ desteği sayesinde diş ve diş etlerinin en iyi şekilde temizler. 6-8 hafta içinde ağız ve diş sağlığında belirgin bir iyileşme yakalayan cihaz, kullananlardan tam not almış. Seyahatteyken rahatça kullanabilmeniz için ürünün şarj etme özelliği olan seyahat çantası mevcut.

Ürünü İncele

15. Pilli diş fırçası arayanlara: Oral-B Pilli Diş Fırçası Expert Precision Clean

Diş sağlığına önem verenlerin tercihi en iyi elektrikli diş fırçası modelleri

Oral-B Pilli Diş Fırçası Expert Precision Clean, pilli çalışan mekanizmasıyla her zaman ve her yerde rahatlıkla kullanabileceğiniz diş fırçalarından biri. Daha iyi ve sağlıklı dişler için gereken gücü size sağlayan ürün, manuel fırçalara nazaran çok daha etkili bir şekilde plakları giderir. Diş eti sağlığını iyileştiren bir yapıya sahip ergonomik ve rahat kauçuk kaplı sapı ise kolay bir kullanım sağlar. Pilli olması sayesinde ürün, herhangi bir şarj ünitesi veya başka bir ürüne ihtiyaç duymadan taşınabilir. Diş fırçasının iki adet AA pil ile çalıştığını söylemeden geçmeyelim.

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
11 yıl önce bugün: Apple'ın efsanevi CEO'su Steve Jobs vefat etti11 yıl önce bugün: Apple'ın efsanevi CEO'su Steve Jobs vefat etti
Rockçı terörist böyle yakalandı! Müzik çalara baktılar ve...Rockçı terörist böyle yakalandı! Müzik çalara baktılar ve...
Sözleri gündem olmuştu! Bakan Nebati, böyle yanıt verdiSözleri gündem olmuştu! Bakan Nebati, böyle yanıt verdi
Anahtar Kelimeler:
diş fırçası çocuk diş fırçası elektrikli diş fırçası oral b diş fırçası oral b şarjlı diş fırçası oralbi şarjlı diş fırçası pilli diş fırçası şarjlı diş fırçası u diş fırçası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Onlar hazırlasın, zamanınız size kalsın! Mutfağınıza pratiklik getirecek birbirinden kaliteli ürünler

Onlar hazırlasın, zamanınız size kalsın! Mutfağınıza pratiklik getirecek birbirinden kaliteli ürünler

Sadelikten hoşlananlar için minimalist tasarımıyla öne çıkan saat modellerini sizin için derledik!

Sadelikten hoşlananlar için minimalist tasarımıyla öne çıkan saat modellerini sizin için derledik!

En kaliteli ve uzun ömürlü hava temizleyicilerle evinizin havasını tazeleyin!

En kaliteli ve uzun ömürlü hava temizleyicilerle evinizin havasını tazeleyin!

Ayağınızdan çıkarmak istemeyeceksiniz! İşte sezonun en trend ve kullanışlı çizmeleri

Ayağınızdan çıkarmak istemeyeceksiniz! İşte sezonun en trend ve kullanışlı çizmeleri

Her cilt tipinin ihtiyacına en uygun ürünlerle tanışın, ışıl ışıl bir cilde sahip olun

Her cilt tipinin ihtiyacına en uygun ürünlerle tanışın, ışıl ışıl bir cilde sahip olun

Bu sonbahar stilinize İtalyan esintisi katmaya ne dersiniz?

Bu sonbahar stilinize İtalyan esintisi katmaya ne dersiniz?

Tümünü Gör
Bu sonbahar stilinize İtalyan esintisi katmaya ne dersiniz?

Bu sonbahar stilinize İtalyan esintisi katmaya ne dersiniz?

İçimizi ısıtacak sıcacık kazaklara gardırobumuzda yer verme vakti geldi!

İçimizi ısıtacak sıcacık kazaklara gardırobumuzda yer verme vakti geldi!

Rahatınıza düşkünseniz tarzınıza çok uyacak bu kapüşonlu ceketlere mutlaka göz atın

Rahatınıza düşkünseniz tarzınıza çok uyacak bu kapüşonlu ceketlere mutlaka göz atın

Kaliteli, uzun ömürlü çamaşır makinesi arayanlar için en iyi Arçelik çamaşır makineleri

Kaliteli, uzun ömürlü çamaşır makinesi arayanlar için en iyi Arçelik çamaşır makineleri

Sonbaharı daha konforlu ve keyifli geçirmenizi sağlayacak ürünleri keşfedin

Sonbaharı daha konforlu ve keyifli geçirmenizi sağlayacak ürünleri keşfedin

Suya, kire, darbeye karşı bilgisayarınızı her zaman güvende tutacak su geçirmez çantalar

Suya, kire, darbeye karşı bilgisayarınızı her zaman güvende tutacak su geçirmez çantalar

Tümünü Gör
Suya, kire, darbeye karşı bilgisayarınızı her zaman güvende tutacak su geçirmez çantalar

Suya, kire, darbeye karşı bilgisayarınızı her zaman güvende tutacak su geçirmez çantalar

Düzen âşıkları buraya! Yaşam alanınıza düzen getirecek çok seveceğiniz ürünler

Düzen âşıkları buraya! Yaşam alanınıza düzen getirecek çok seveceğiniz ürünler

Oyunlarınızı en iyi performansta oynamanızı sağlayacak ekran kartları

Oyunlarınızı en iyi performansta oynamanızı sağlayacak ekran kartları

Bilgisayarınıza uygun bir SSD modellerini keşfedin, disk boyutu problemlerinden kurtulun

Bilgisayarınıza uygun bir SSD modellerini keşfedin, disk boyutu problemlerinden kurtulun

Hem konsol hem bilgisayarda kullanabileceğiniz en iyi kablosuz gamepad çeşitleri

Hem konsol hem bilgisayarda kullanabileceğiniz en iyi kablosuz gamepad çeşitleri

Voleybol oynarken güvenliğinizi garanti almanızı sağlayacak dayanıklı voleybol dizlikleri

Voleybol oynarken güvenliğinizi garanti almanızı sağlayacak dayanıklı voleybol dizlikleri

Tümünü Gör

Benzer Kişisel Bakım İçerikleri

Dyson Airwrap'ı aratmayan uygun fiyatlı saç şekillendiriciler

Dyson Airwrap'ı aratmayan uygun fiyatlı saç şekillendiriciler

Her cilt tipinin ihtiyacına en uygun ürünlerle tanışın, ışıl ışıl bir cilde sahip olun

Her cilt tipinin ihtiyacına en uygun ürünlerle tanışın, ışıl ışıl bir cilde sahip olun

Sonbahara en çok yakışan parfümleri keşfedin, kokunuzla herkesi büyüleyin!

Sonbahara en çok yakışan parfümleri keşfedin, kokunuzla herkesi büyüleyin!

Saçları canlandırıyor, cildi besliyor... Her şeye faydası olan en iyi avokado yağları

Saçları canlandırıyor, cildi besliyor... Her şeye faydası olan en iyi avokado yağları

Her erkeğin evinde olmalı! Hassas ciltli erkeklerin bayılacağı tahriş etmeyen tıraş makineleri

Her erkeğin evinde olmalı! Hassas ciltli erkeklerin bayılacağı tahriş etmeyen tıraş makineleri

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Tümünü Gör

Diğer Haberler

11 yıl önce bugün: Apple'ın efsanevi CEO'su Steve Jobs vefat etti

11 yıl önce bugün: Apple'ın efsanevi CEO'su Steve Jobs vefat etti

'iPhone'larda çöken Instagram' sosyal medyada olay oldu! Uygulamaya giremez, hikaye paylaşamaz oldular

Sosyal medyada olay oldu! Instagram'a giremez oldular

Türkiye'nin başına 'metaverse' kuşu kondu! Ekonomiye 37,5 milyar dolar katkı sağlayabilir

Türkiye'nin başına 'metaverse' kuşu kondu! Ekonomiye 37,5 milyar dolar katabilir

Cep telefonu ile ayda ortalama 560 dakika konuştuk, Avrupa'da lideriz!

Ortalama 560 dakikayla Avrupa'da lideriz!

Dünyanın en beyaz boyası 'yok artık' dedirtti! O kadar iyi ki klimayı açtırmayacak

'Yok artık' dedirtti! Klima açtırmayacak

2022 yılının en kullanışlı ve uzun ömürlü hava temizleyici modelleri

En kaliteli ve uzun ömürlü hava temizleyicilerle evinizin havasını tazeleyin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.