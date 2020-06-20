Diş taşlarına doğal yöntemlerle elvada! Paranız cebinizde kalacak...

Dişlerinize tutunan yapışkan ve yumuşak bakteri tabakası diş plağını oluşturur. Tükürüğümüzdeki mineraller ile birlikte bu plak sertleşir ve tartar tabakasına dönüşür. Diş taşı olarak da bilinen diş tartarı; dişlerdeki yemek kalıntıları, bakteriler, diş fırçalamama ve genetik sebeplerden kaynaklanır. Peki, diş tartarı nasıl temizlenir? İşte sizi diş tartarından kurtaracak doğal çözümler…

CEVİZ KABUĞU



l 1 kase ceviz kabuğu

l 1 bardak su

Suyu ve ceviz kabuklarını bir tencereye koyun. 15 dakika boyunca kaynattıktan sonra soğumaya bırakın. Sonrasında diş fırçanız yardımıyla bu suyu dişinize sürün. Bu işlemi günde bir defa olacak şekilde 20 gün devam uygulayın. Diş tartarı sorununuz ortadan kalkacaktır.

KARBONAT



l Yarım çay bardağı su

l Birkaç damla limon

l 1 çorba kaşığı karbonat

Bütün malzemeleri bir kabın içinde karıştırın. Sonrasında diş fırçanızla dişlerinizi bu karışımla nazikçe fırçalayın. Bu işlemi günde bir defa olacak şekilde bir hafta uygulayabilirsiniz. Karbonat antibakteriyel olduğu için dişinizde oluşan tartarı yok eder.