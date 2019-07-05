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Dışarıda yenilen yemek kısırlık nedeni

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
SAĞLIK HABERLERİ  | 05.07.2019 17:10 | Son Güncelleme

Sık sık dışarda yemek yiyen kişiler, evde yiyenlere göre, yüzde 35 daha fazla toksik kimyasallara maruz kalıyorlar. Özellikle hamburger ve sıcak sandviçler, diğer gıdalara göre daha fazla toksin içeriyorlar. Bu toksinler, gebeler ve gelişme çağındaki çocuklar açısından daha tehlikeli.

Dışarıda yenilen yemek kısırlık nedeni

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, dışarıda yediğimiz birçok yiyecekte bulunan cinsiyete özgü kimyasalların erkeklerde kısırlık yapabileceğini söyleyerek önemli açıklamalarda bulundu

DIŞARIDA YİYENLER YÜZDE 35 DAHA FAZLA...

“Sık sık dışarda yemek yiyen kişiler, evde yiyenlere göre, yüzde 35 daha fazla toksik kimyasallara maruz kalıyorlar.
Phthalates adı verilen bu kimyasallar, plastik yapımında kullanılıyor; plastiğin güçlü ve fleksibl olmasını sağlıyorlar.

Plastik, restaurant endüstrisinde önemli bir materyal. Özellikle de fast food restoranlarda. Eğer plastik bükülebiliyor ve gerilebiliyorsa içerdiği materyel “plasticizer” adını alıyor.

Madde sıcaksa plastikten kolayca salgılanıyor ve çok uzun süre depolanabiliyor. Bu maddeler gıda yoluyla insan vücuduna sızabiliyorlar.

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HAMBURGER VE SICAK SANDVİÇLER DAHA FAZLA TOKSİN İÇERİYOR

Özellikle dışarda sıcak servis edilen gıdalar yemeyi seviyoruz ve ne yazık ki sıcak, phthalateleri serbest bırakıyor. Ambalajdan dışarı bir kez salınırsa bu maddeleri solunum, temas veya yiyerek alıyoruz.

Özellikle hamburger ve sıcak sandviçler, diğer gıdalara göre daha fazla toksin içeriyorlar. Bu toksinler, gebeler ve gelişme çağındaki çocuklar açısından daha tehlikeli. Bu maddeler çocuklarda nörolojik gelişimi etkiliyor ve eğitim başarısını düşürüyor. Erkek çocuklarda gelişimi bozuyor ve hormonal problemlere sebep oluyor. Phthalates, özellikle kısırlık ve de erkek çocuklarında cinsel gelişimle yakın ilişkiye sahip. Bundan dolayı bu kimyasallara “cinsiyete özgü” kimyasallar deniyor.

Sağlık ve beslenme açısından kötü olduğunu bilmemize rağmen dışarda yemek yemeyi seviyoruz ama bunu bir kez daha düşünelim.”

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