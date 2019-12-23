HABER

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 13:23 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, haber kategorisinde oyunu "Mehmetçik Çocukların Yüzünü Güldürdü" fotoğrafı için kullandı.

Bakan Yardımcısı Kıran, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin, Türkiye ve dünya gündemiyle ilgili önemli kareleri arasından seçilerek belirlenen "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı.

Haber kategorisinde Kıran, Mehmetçiğin, Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı ile kontrol altına alınan yerleşim birimlerinde savaş mağduru çocukları sevindirmesini konu alan Behçet Alkan'ın "Mehmetçik Çocukların Yüzünü Güldürdü" başlıklı fotoğrafını seçti.

Türk ordusunun gittiği her yere barış ve huzur götürdüğünü vurgulayan Kıran, Barış Pınarı Harekatı başladıktan sonra uluslararası platformlarda bazı çevrelerin, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunu terörden temizleme girişimlerinden rahatsız olduğunu hatırlattı.

Mehmetçiğin her zaman olduğu gibi terörle ve teröristlerle amansız mücadelesini sürdürürken orada tek bir masum sivilin zarar görmemesi için de hassasiyetle ve titizlikle bu operasyonu yürüttüğünü vurgulayan Kıran, "Bu fotoğraf da Mehmetçiğimizin bu hassasiyetini çok çarpıcı bir şekilde ortaya koyan, Türkiye'nin şefkat ve yardım elini resmeden bir fotoğraf olduğu için bunu tercih ettim." değerlendirmesinde bulundu.

Yaşam kategorisinde, Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz Yürüyüş" başlıklı fotoğrafına oy veren Kıran, Türkiye'nin dört mevsimin çok güzel yaşandığı bir ülke olduğunu belirterek, kışın özellikle Doğu Anadolu Bölgesinde zaman zaman çok ağır geçtiğini vurguladı.

Fotoğrafı değerlendiren Kıran, "Bu kış koşullarına rağmen çocuklarımızın Iğdır'da eğitimlerine devam etme çabaları ve bu zorlukları aşma kararlılıkları son derece çarpıcı. Bu fotoğrafta da bir kez daha görüyoruz ki, eğitim engel tanımaz. İnşallah onların bu kararlılığıyla ülkemizin geleceği de tıpkı üzerinde yürüdükleri kar gibi aydınlık ve berrak olacak." dedi.

- "Milli takımın sahadaki başarısını Mehmetçiğe armağanı anlamlıydı"

Kıran, spor kategorisinde, Mustafa Yalçın'ın "Millilerden Asker Selamı" başlıklı fotoğrafını seçerek, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nın ardından yediden yetmişe bütün Türk milletinin Türk ordusunun arkasında kenetlendiğini dile getirdi.

Kıran, "Milli Takımımızın da aldığı başarılı sonuçları, sahada göğüs göğüse mücadele eden kahraman Mehmetçiğimize armağan etmesi çok anlamlıydı. Ama daha anlamlı olan bir şey var ki, milletimizin Milli Takımın gösterdiği bu hassasiyete karşı duygulu ve anlamlı tepkiler vermesiydi." diye konuştu.

UEFA başta olmak üzere bu durumdan rahatsızlık duyanların varlığına dikkati çeken Kıran, "Bu talihsiz kararlara rağmen Milli Takımımız ve milletimiz ordumuzun arkasında olmaktan vazgeçmeyecek. Sporcusuyla, sanatçısıyla, medyasıyla, sivil toplumuyla, bütün kesimleriyle birlikte Türk milleti yediden yetmişe kahraman Mehmetçiğimizin arkasındadır. Milli Takımımıza bu hassasiyetten dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

AA'nın ilk kez 2012'de düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında, bu yıl Türkiye'nin yanı sıra Antarktika, Suriye, Filistin, Yeni Zelanda, Endonezya, Fransa ve Fildişi Sahili gibi dünyanın farklı coğrafyalarından "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde yayımlanan 750 binin üzerindeki kare arasından belirlenen 50 seçkin fotoğraf, dünyada Türkçe ve İngilizce alt yazıyla oylamaya açıldı.

Geçen yıl 223 bin kişinin katıldığı oylama, "aa.com.tr/yilinfotograflari" ve "aa.com.tr/photooftheyear" internet adreslerinden 31 Aralık'a kadar devam edecek.

Acun Ilıcalı açıkladı: 'Bu dizide rol almak istediğini söyledi' Acun Ilıcalı açıkladı: 'Bu dizide rol almak istediğini söyledi'
Fırtına, Foça'yı savaş alanına çevirdiFırtına, Foça'yı savaş alanına çevirdi
Kamyonet ve hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralıKamyonet ve hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Ajansı Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran Yılın Fotoğrafları

En Çok Okunan Haberler

Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu!

Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu!

Uzungöl'de gergin gece! Yolları barikatlarla kapattılar!

Uzungöl'de gergin gece! Yolları barikatlarla kapattılar!

1 gün sonra evleneceklerdi! Nişanlısını banyoya götürüp...

1 gün sonra evleneceklerdi! Nişanlısını banyoya götürüp...

CHP harekete geçti! Suç duyurusu

CHP harekete geçti! Suç duyurusu

Usta oyuncudan acı haber

Usta oyuncudan acı haber

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kütahya'da dehşet anları! Eşini dövüp, kızı ile kendisini eve kilitledi

Eşini dövüp evden attı, kızıyla kendini içeri kilitledi!

Öğretmen trafikte dehşeti yaşadı: Ben galiba öleceğim

Öğretmen trafikte dehşeti yaşadı: Ben galiba öleceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobille Osmangazi Köprüsü'nden geçecek

Erdoğan yerli otomobille Osmangazi Köprüsü'nden geçecek

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in oğlu ve yeğenine 5 yıl hapis istemi

Böcek'in oğlu ve yeğenine 5 yıl hapis istemi

Akdeniz'de 3.2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan deprem

Denizli'de can pazarı! Yolcu midibüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralı

Midibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.