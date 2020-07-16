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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile telefonda görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.07.2020 22:58 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile telefonda görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Çavuşoğlu, bugün ayrıca Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in Özel Temsilcisi ve eski Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu'yla Ankara'da görüştü.

"VERİMLİ BİR GÖRÜŞME YAPTIK"

Görüşmenin içeriğine ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, "Wirtu'yla verimli bir görüşme yaptık. Karşılıklı ziyaretleri, diyaloğumuzu, ticaret ve yatırım başta olmak üzere her alanda iş birliğimizi geliştirmede mutabık kaldık." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, ayrıca Belarus'un Ankara Büyükelçisi Victor Rybak ve Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor'u kabul etti. (AA)

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