Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dış politika gündemini değerlendirdi:

Çavuşoğlu, herkesin bu planın içinde ne olmayacağını bildiğine işaret ederek, Trump'ın bu açıklamayı Netanyahu ile birlikte yaptığına dikkati çekti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında açıkladığı tek taraflı sözde Orta Doğu barış planına ilişkin değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, "Sözde yüzyılın barış planının ölü doğduğu aşikar. Tek taraflı hazırlanmış bir plan. Aslında daha önce ABD Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyınca tarafsızlığını yitirmiş oldu." ifadesini kullandı.

"Plan açıklanırken Trump’ın yanında Netanyahu var. Dengeli bir şey olsa Netanyahu orada olmazdı. Hem Filistin hem Orta Doğu Barış Planı açıklanıyor hem de Netanyahu, Trump’ın hemen yanında duruyor. Bu plan, Netanyahu'nun seçim kampanyasına destektir. Bu planın barış getireceği falan yok. Getirmez de. İslam coğrafyasının tepkisini daha göremedik. İslam dünyasının gerçek anlamda tepkisini Cidde'de göreceğiz."

- "İstihbaratımız birçok oyunu bozarak dengeleri değiştiriyor"

Çavuşoğlu, İsrail'de bir gazetenin MİT Başkanı Fidan'ı hedef göstermesine ilişkin ise şunları kaydetti:

"Demek ki iyi yoldayız. İyi şeyler yapıyoruz. Türkiye artık birçok oyunu sahada bozuyor. Libya’daki oyunu bozuyor. Libya’da arka tarafta İsrail’in olduğunu herkes biliyor. Doğu Akdeniz’de, Suriye'de oyunları bozuyor. İsrail ile ilişkilerimiz ortada ama bizim İsrail'i hedef alan, İsrail’e düşmanlık içeren istihbaratın doğrudan çalışması yok. İstihbaratımız ne yapıyor? Aksine, onların bu tür faaliyetlerini ortaya çıkarıyor. Aynı şekilde birçok oyunu bozarak dengeleri değiştiriyor. Güçlü şekilde hareket ediyoruz. İlk defa gerçekten Türk istihbaratı da böyle politikalar izliyor. Oyunları bozuyor ya da açığa çıkarıyor. Osmanlı döneminde olduğu gibi. Milli Savunma Bakanlığımız ve Dışişleri Bakanlığımız, Irak'ta olsun, Suriye'de olsun, ilk defa Türk istihbaratı da böyle politikalar izliyor."