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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kırgız mevkidaşı ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.09.2019 00:19 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov ile görüştü.Türk Konseyi Macaristan Temsilcilik Ofisi’nin açılışı törenine katılmak üzere Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov ile görüştü.

Türk Konseyi Macaristan Temsilcilik Ofisi’nin açılışı törenine katılmak üzere Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov ile bir araya geldi. Görüşmesine dair soysal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Çavuşoğlu, “Kardeş Kırgızistan’ın Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov’la görüşmemizde ikili ilişkilerimizi ele aldık. İkili ticaret hacmini gerçek potansiyeline çıkarmak için gerekli adımları atacağız” ifadelerini kullandı.

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