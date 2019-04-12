HABER

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Oy veren vermeyen herkesi hizmetlerimizle kucaklayacağız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2019 13:15 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan’ı makamında ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Oy veren vermeyen herkesi hizmetlerimizle kucaklayacağız"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan’ı makamında ziyaret etti. Şimdi projeleri ve vaatleri hayata geçirme zamanı olduğunu söyleyen Bakan Çavuşoğlu, oy veren, vermeyen tüm Serik halkını hizmetlerle kucaklayacaklarını söyledi.
Antalya’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Cumhur İttifakı olarak her iki partinin birlikte güzel bir seçim çalışması yaptığını belirten Çavuşoğlu, "Milletvekillerimiz ve teşkilatımız ile birlikte halkımız da size güvenerek oy verdi. Tüm Serikimizi şimdi kucaklama vakti. Serikimiz Türkiye’nin Belek, Kadriye, Boğazkent ile turizmde göz bebeği olan bir ilçemiz. Ama burada ticaret ve tarım da var. Bir taraf turizm, bir taraf köyler. Serik’i inşallah birlikte kucaklayacağız. Sizlerin projelerinin arkasında olduğumuzu seçim süresince de söylemiştik. Yine arkasındayız" dedi.
Şimdi projeleri ve vaatleri hayata geçirme zamanı olduğunu söyleyen Bakan Çavuşoğlu, oy veren ve vermeyen tüm Serik halkını hizmetlerle kucaklayacaklarını kaydetti. Bölgeyi tanıtmaya devam edeceklerinin de altını çizen Bakan Çavuşoğlu, "Tüm dünyada geçtiğimiz günlerde Yunanistan Dışişleri Bakanını Antalya’da ağırlamıştık. Bu gece Angola Dışişleri Bakanı geliyor. Mümkün olduğunca yurt dışından misafirlerimizi bu bölgeye davet ediyoruz. Önemli toplantıları bu bölgeye getiriyoruz ki tüm dünya buradaki güzellikleri görsün. Tarım da çok önemli. Tarımı da göz ardı edemeyiz. Türkiye’nin ve dünyanın geleceği de tarımda. Yeni teknoloji ve gelişmeleri takip edip, tarımda hem ihracat ve milletimizin kaliteli ürün yemesi için hükümetimizin ve Cumhurbaşkanımızın çiftçilerimiz için girdi maliyetlerini düşürmek için çalışmaları var. İnşallah seçim bitti artık bu konuların takipçisi olacağız” diye konuştu.
Serik Belediye Başkanı Aputkan ise, “Şahsım ve Serik halkı olarak ilk bizi ziyaret etmenizden dolayı çok mutlu olduk. Sizin desteğiniz bizim için çok değerliydi. Sizinle yaptığınız çalışmalardan dolayı her zaman gurur duyduk. İlk buraya gelmeniz bizim için çok değerli. İlçemizde çok seviyeli bir seçim oldu. Bundan sonra artık hizmet dönemi. Beş yıllık sürenin geçici bir süre olduğunu ve bir emanet olduğunu biliyoruz. Bu nedenle bütün insanlarımızı kucaklayacak ve ilçemize hizmet edeceğiz. Sizlerin, teşkilatımızın, Cumhur İttifakı arkadaşlarımızla birlikte Serik’e en iyi şekilde hizmet yapmaya çalışacağız” dedi.
Bakan Çavuşoğlu’na ziyareti sırasında AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AK Parti Serik İlçe Başkanı Hasan Kozan, MHP Serik İlçe Başkanı Ahmet Ali Coşkun ve partililer eşlik etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Kara deliğe düşersek ne olur? Kara deliğe düşersek ne olur?
Malkara’nın ilk kadın muhtarı mazbatasını aldıMalkara’nın ilk kadın muhtarı mazbatasını aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel MerkezindeCumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Merkezinde

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti'yi karıştıran Tweet'ler! Açıklama geldi

İYİ Parti'yi karıştıran Tweet'ler! Açıklama geldi

Binali Yıldırım sessizliğini bozdu! Seçim açıklaması

Binali Yıldırım sessizliğini bozdu! Seçim açıklaması

F.Bahçe'nin efsanesi hayatını kaybetti!

F.Bahçe'nin efsanesi hayatını kaybetti!

Çarpışma'da şok ölüm! Ünlü oyuncu böyle veda etti

Çarpışma'da şok ölüm! Ünlü oyuncu böyle veda etti

İşte İstanbul'da oy sayımında son durum

İşte İstanbul'da oy sayımında son durum

ABD Sudan'a seyahat uyarısının seviyesini 4'e çıkardı

ABD Sudan'a seyahat uyarısının seviyesini 4'e çıkardı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Diğer Haberler
Bakan Çavuşoğlu'ndan, Fransız parlamanterlere sert cevap! Salonu terk ettiler

Bakan Çavuşoğlu'ndan, Fransız parlamanterlere sert cevap

Kılıçdaroğlu'ndan Fransa'ya tepki

Kılıçdaroğlu'ndan Fransa'ya tepki

Mustafa Şentop'tan İtalya'nın '1915 olayları' kararına sert tepki

Mustafa Şentop'tan İtalya'nın 1915 olayları kararına sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sudan'daki darbeyle ilgili ilk açıklama

Erdoğan'dan Sudan'daki darbeyle ilgili ilk açıklama

Deniz Baykal'dan ilk ziyaret

Deniz Baykal'dan ilk ziyaret

HDP'li başkan, örgüt üyeliğinden 7,5 yıl hapis cezası almış

HDP'li başkan, örgüt üyeliğinden 7,5 yıl hapis cezası almış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.