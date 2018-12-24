HABER

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Tunus'ta

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 19:17 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tunus Başbakanı Yusuf eş-Şahid tarafından kabul edildi - Çavuşoğlu, Tunus'ta Türkiye Maarif Vakfı'na bağlı Uluslararası Tunus Maarif Okulu'nu ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tunus Başbakanı Yusuf eş-Şahid'le görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Tunus'a düzenlediği ziyaret çerçevesinde, Tunus Başbakanı Yusuf eş-Şahid tarafından kabul edildi.

Görüşmede, Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Yönetim Kurulu Üyesi Büyükelçi Dr. Hasan Yavuz ile Çavuşoğlu'nun Özel Danışmanı Elçi Ali Onaner de hazır bulundu.

Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, "Başbakan Yusuf eş-Şahid'e Tunus'un hoşgörü ve uzlaşı ruhuyla Yasemin Devrimi'ni takip eden dönemde başardığı siyasi dönüşümünden sonra, ekonomik atılımı da yapacağına emin olduğumuzu belirttik." ifadelerini kullandı.

- Çavuşoğlu'ndan, Uluslararası Tunus Maarif Okulu'na ziyaret

Resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Tunus’ta Bakan Çavuşoğlu, Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) bağlı Uluslararası Tunus Maarif Okulu'nu da ziyaret etti.

Öğrencilerin takdim ettiği çiçeği alan Çavuşoğlu, öğrencilerle sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da "Tunus'ta bulunan FETÖ (Fetullahçı Terör Örgütü) iltisaklı okulların kapatılmasını ve Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesini memnuniyetle karşılıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Tunus'ta

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tunus Başbakanı Yusuf eş-Şahid tarafından kabul edildi - Çavuşoğlu, Tunus'ta Türkiye Maarif Vakfı'na bağlı Uluslararası Tunus Maarif Okulu'nu ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Tunus’ta

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Tunus’ta

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Tunus’ta

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Tunus’ta

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Tunus’ta

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Tunus’ta

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Tunus’ta

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Tunus’ta

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Tunus’ta

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Tunus’ta

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Tunus’ta

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Tunus’ta

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Tunus’ta

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Tunus’ta

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Tunus’ta

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Tunus’ta

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Tunus’ta

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Tunus’ta

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Tunus’ta

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Tunus’ta

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Tunus’ta

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Tunus’ta

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Tunus’ta

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Tunus’ta

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Tunus’ta

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Tunus’ta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Tunus Tunus Başbakanı Yusuf eş-Şahid Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Uluslararası Tunus Maarif Okulu

En Çok Okunan Haberler

Rize Emniyet Müdürü'nü şehit etmişti! Özel ekip bağlantısını ortaya çıkardı

Rize Emniyet Müdürü'nü şehit etmişti! Özel ekip bağlantısını ortaya çıkardı

Son dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında yeni gelişme

Son dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında yeni gelişme

AK Parti'den Metin Akpınar ve Müjdat Gezen soruşturması için ilk açıklama

AK Parti'den Metin Akpınar ve Müjdat Gezen soruşturması için ilk açıklama

İYİ Parti'nin 15 ilde daha başkan adayları belli oldu

İYİ Parti'nin 15 ilde daha başkan adayları belli oldu

Türk futbolu bu takası konuşacak!

Türk futbolu bu takası konuşacak!

Murat Yıldırım fark edince yarışmacı ne diyeceğini bilemedi!

Murat Yıldırım fark edince yarışmacı ne diyeceğini bilemedi!

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Erdoğan çok sert tepki göstermişti! Metin Akpınar kendini böyle savundu!

Erdoğan çok sert tepki göstermişti! Metin Akpınar kendini böyle savundu!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da kar alarmı! AKOM saat vererek uyardı

İstanbul'da kar alarmı! AKOM saat vererek uyardı

Çok önemli açıklama: Erdoğan-Trump görüşmesi seyri değiştirdi

Çok önemli açıklama: Erdoğan-Trump görüşmesi seyri değiştirdi

İstanbul'da şehit düşen trafik polisi Servet Arslan'ın acı haberi baba ocağına ulaştı

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Erdoğan duyurdu! Atamalarda bu yıl ilk olacak

Erdoğan duyurdu! Atamalarda bu yıl ilk olacak

Karar açıklandı! Hükümeti ortaya kaldırmaya teşebbüs suçundan müebbet!

Karar açıklandı! Hükümeti ortaya kaldırmaya teşebbüs suçundan müebbet!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.