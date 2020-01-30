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  4. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki:

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 13:42 | Son Güncelleme

"Avrupa'nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin. Avrupa, İslam karşıtlığı ve ırkçılığa artık 'dur' demeli" - "Bayrağımız her yerde şerefle dalgalanmaya devam edecek. AP'nin de bu palyaço hakkında gerekeni yapmasını bekliyoruz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosunda (AP) Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a tepki göstererek, "Avrupa'nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin. Avrupa, İslam karşıtlığı ve ırkçılığa artık 'dur' demeli." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, konuya ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı, denize nasıl döktüğümüzü en iyi bu ırkçı kafalar bilir. Avrupa'nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin. Avrupa, İslam karşıtlığı ve ırkçılığa artık 'dur' demeli. Bayrağımız her yerde şerefle dalgalanmaya devam edecek. AP'nin de bu palyaço hakkında gerekeni yapmasını bekliyoruz."

- AP Genel Kurulunda Türk bayrağını yırtmıştı

Irkçı Yunan Milletvekili Lagos, Brüksel'de düzenlenen AP Genel Kurulunun "Yunan Adalarında İnsani Durum" başlıklı oturumunda Türk bayrağını yırtmıştı.

Yunan halkının göçmenler tarafından saldırıya uğradığını öne süren Lagos, "Bir tarafta da Türkiye var, her istediğini yapabiliyor. Ülkemize akın akın göçmen geliyor. İşte bu Türk bayrağı, bununla ne yapılır, yırtıp atılır. Artık buna bir son vermeliyiz." şeklinde ifadeler kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
AP Dışişleri Bakanı Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos

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