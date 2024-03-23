Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gençlere Murat Kurum'u anlattı! Programa damga vuran anlar: Belediye başkanı olması gerek...

Rami Kütüphanesi’ndeki düzenlenen programında gençlerin sorularını yanıtlayan Bakan Fidan'ın, "Felaketlerden ders çıkardığımızı göstermek istiyorsak, Murat Kurum'un belediye başkanı olması gerek" sözleri gündem oldu.

"MURAT KURUM'UN BELEDİYE BAŞKANI OLMASI GEREK"

Düzenlenen programa katılan ve gençlerin sorularını yanıtlayan Bakan Fidan, Murat Kurum'u anlattı. Bakan Fidan Murat Kurum'la ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Ben Murat Bey'i gerçekten çok sıkıntılı konularda, çok stresli konularda nasıl çalıştığını, nasıl olayları yönettiğini yıllarca gördüm.

Kendisinin bakanlık yaptığı 5 yıl içerisinde herhalde sayısız Kabine toplantılarına katıldık. Benim aklımda kalan hep aynı fotoğraf kendisiyle ilgili...

Sürekli bir yerde bir sıkıntı olmuştur, bir sel olmuştur, deprem olmuştur, yangın olmuştur, evler yıkılmıştır, köyler mahvolmuştur... Murat Kurum projeleri hazırlıyor. Daha sonra başlatıyor ve bitiriyor, hayata geçiriyor.

Felaketlerden ders aldığımızı göstermek istiyorsak, Murat Kurum'un büyükşehir belediye başkanı olması gerek arkadaşlar. İstanbul halkının İstanbulluların da emaneti değerli kardeşimize sayın başkanımıza 31 Mart akşamı teslim edeceğine canı gönülden inanıyorum."





