- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda Suriye meselesine ilişkin görüşme yaptı.

IHAAW165235-SIY\/28-02-2019 \n- D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, Rusya D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Sergey Lavrov ile telefonda Suriye meselesine ili\u015fkin g\u00f6r\u00fc\u015fme yapt\u0131. \n28.02.2019 16:52:35 TSI\nNNNNYeni kiralad\u0131\u011f\u0131 evin zemininden \u00e7\u0131kanlar \u015foke etti! Bakan G\u00fcl: \u201c\u00c7ermik il\u00e7esinde talihsiz bir olay ya\u015fand\u0131\u201dCHP'li Torun: Tanzim sat\u0131\u015f\u0131 70'li y\u0131llarda CHP\u2019li belediyeler ger\u00e7ekle\u015ftirdi