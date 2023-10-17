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Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama gecikmedi! İsrail'e "barbarca saldırı" tepkisi: Uluslararası hukuk önünde hesap vermesi kaçınılmaz

17.10.2023 22:18 | Son Güncelleme:
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İsrail'in hastaneyi vurarak yüzlerce sivili öldürmesine Türkiye'den tepki yağıyor. Bir açıklama da Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık "İsrail'in uluslararası hukuk önünde ve vicdanlarda hesap vermesi kaçınılmazdır" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama gecikmedi! İsrail'e "barbarca saldırı" tepkisi: Uluslararası hukuk önünde hesap vermesi kaçınılmaz

7 Ekim'de başlayan çatışmalarda bugün İsrail büyük bir katliama imza attı. Abluka altına alıp güneye sürdüğü Gazze halkından yüzlerce sivili hastaneyi bombalayarak katletti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan olaya ilişkin açıklama gecikmedi. Bakanlığın açıklaması şöyle:

"Bugün Gazze’de bir hastanenin hedef alınması sonucunda yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesinden ve bir o kadarının da yaralanmasından derin bir infial duyuyor, bu barbarca saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz. Saldırılarda hayatlarını kaybeden Filistinli kardeşlerimize rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Sivilleri doğrudan hedef alan, hastaneleri, okulları vuran bir zihniyetin uluslararası hukuk önünde ve vicdanlarda hesap vermesi kaçınılmazdır."

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