İsrail'in hastane katliamına dünyadan tepki yağıyor! "Haberler korkunç yıkıcı ve kabul edilemez"

Son dakika haberine göre, İsrail, Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırılarında bu defa hastaneyi hedef aldı. Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesi’nin (Al Ahli Arab Hastanesi) İsrail savaş uçakları tarafından bombalandığı belirtildi.
Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi yaşanan katliam sonrası yaptığı açıklamada, "İsrail'in Gazze'deki hastaneleri bombalamasını kınıyoruz." ifadelerini kullandı.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, hastane bombalanması sonrasında, "Haberler korkunç yıkıcı ve kabul edilemez. Hastaneye saldırmak yasa dışıdır." dedi.
Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail'in Gazze'deki hastaneleri vurması savaş suçudur"
AB Konseyi Başkanı Michel, İsrail'in Gazze'de hastaneye yönelik saldırısı hakkında, "Çok fazla ölü var. Orada yaşayan insanlar için sahadaki dramatik durumu gösteriyor" dedi.
BM, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı şiddetle kınayarak, siviller ve sağlık tesislerine yönelik saldırıların sonlandırılması çağrısında bulundu.
Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamada, “Gazze'nin kuzeyindeki El Ahli Arap Hastanesi'ne düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz” dedi.