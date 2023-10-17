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İsrail'in hastane katliamına dünyadan tepki yağıyor! "Haberler korkunç yıkıcı ve kabul edilemez"

17.10.2023 21:59 | Son Güncelleme:
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İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği bombalı saldırı sonrası yüzlerce insan hayatını kaybetti. Gazze Sağlık Bakanlığı ölenlerin çoğunun bebek, çocuk ve kadın olduğunu açıkladı. Olay sonrası İsrail'in katliam gibi saldırısı dünyadan yoğun tepki topladı.

İsrail'in hastane katliamına dünyadan tepki yağıyor! "Haberler korkunç yıkıcı ve kabul edilemez"

Son dakika haberine göre, İsrail, Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırılarında bu defa hastaneyi hedef aldı. Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesi’nin (Al Ahli Arab Hastanesi) İsrail savaş uçakları tarafından bombalandığı belirtildi.

MISIR'DAN KINAMA

Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi yaşanan katliam sonrası yaptığı açıklamada, "İsrail'in Gazze'deki hastaneleri bombalamasını kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

TRUDEAU: HABERLER KORKUNÇ YIKICI VE KABUL EDİLEMEZ

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, hastane bombalanması sonrasında, "Haberler korkunç yıkıcı ve kabul edilemez. Hastaneye saldırmak yasa dışıdır." dedi.

"SAVAŞ SUÇUDUR"

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail'in Gazze'deki hastaneleri vurması savaş suçudur"

AB'DEN İLK TEPKİ: ÇOK FAZLA ÖLÜ VAR

AB Konseyi Başkanı Michel, İsrail'in Gazze'de hastaneye yönelik saldırısı hakkında, "Çok fazla ölü var. Orada yaşayan insanlar için sahadaki dramatik durumu gösteriyor" dedi.

BM OLAYI 'ŞİDDETLE KINADI'

BM, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı şiddetle kınayarak, siviller ve sağlık tesislerine yönelik saldırıların sonlandırılması çağrısında bulundu.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NDEN KINAMA

Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamada, “Gazze'nin kuzeyindeki El Ahli Arap Hastanesi'ne düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz” dedi.

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Filistin İsrail Gazze

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