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İsrail'in hastane katliamına TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Partili Hamza Dağ'dan tepki!

17.10.2023 22:17 | Son Güncelleme:
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İsrail'in Gazze'deki hastane katliamına TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Partili Hamza Dağ'dan peş peşe tepkiler geldi. Numan Kurtulmuş " İnsanlık namına utanıyoruz, geleceğimiz adına utanıyoruz; utanmaktan da utanıyoruz..." ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, bu barbarlığa tüm insanlığın 'dur' demesi gerektiğini belirtti.

İsrail'in hastane katliamına TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Partili Hamza Dağ'dan tepki!

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısı 500'e yükseldiği bildirildi. Dünyayı ayağa kaldıran katliamın ardından AK Partili isimlerden de açıklamalar geldi.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN TEPKİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"İsrail, tüm dünyanın gözleri önünde gaddarca insanlığı vurmaya devam ediyor.Sivil yerleşim yerlerini hedef almaya aralıksız devam eden vahşi Siyonizm, Gazze’de bir hastaneye düzenlediği saldırıda yüzlerce masum insanı katletti.

İsrail’in uluslararası hukuku hiçe sayarak sivilleri hedef alan saldırılarını asla kabul etmiyoruz ve en şiddetli şekilde bir kez daha kınıyoruz. Türkiye olarak Gazze'ye yönelik orantısız ve her türlü insani, ahlaki temelden uzak, barbarca saldırıların karşısında olmaya devam edeceğiz.

Tüm dünyaya sesleniyoruz. Bu ağır insanlık suçunun ateşinin adım adım tüm dünyayı sarmasına, insanı insan yapan her ne varsa teker teker, saniye saniye çürütüp öğütmesine ne kadar sessiz kalacağız? Hukuk tanımayan vahşi bir nizamın gözü dönmüş yönetici ve destekçilerine, düşmanlığın bile bir şerefi olduğunu kim, nasıl, ne zaman öğretecek?

Gözlerimizin önünde süren bu katliamlara, savaş suçlarına hangi kurum, hangi otorite dur diyecek? İnsanlık namına utanıyoruz, geleceğimiz adına utanıyoruz; utanmaktan da utanıyoruz...
Şu satırlar öfkemize, kaygımıza, acımıza tercüman olsun:

Onlar sanıyorlar ki, biz sussak mesele kalmayacak.
Halbuki, biz sussak, tarih susmayacak.
Tarih sussa, hakikat susmayacak.

Onlar sanıyorlar ki, bizden kurtulsalar mesele kalmayacak.
Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar.
Vicdan azabından kurtulsalar, tarihin azabından kurtulamayacaklar.
Tarihin azabından kurtulsalar, Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar."

HAMZA DAĞ: BU BARBARLIĞI TÜM İNSANLIK 'DUR' DEMELİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, paylaşımında bu barbarlığa tüm insanlığın 'dur' demesi gerektiğini belirterek, "Bebek ve çocuklar katlediliyor, kadınlar katlediliyor, silahsız masum siviller katlediliyor, tahliye aşamasındaki siviller katlediliyor, yaralıların tedavi gördüğü ve sivillerin sığındığı hastaneler bombalanıyor. Tam bir terör devleti, katil bir devlet anlayışı. İsrail insanlık suçu işliyor, insanlığı katlediyor. Bunu adı savaş değil, soykırımdır. İsrail’in bu barbarlığını, zorbalığını ve cinayetlerini hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız. Tarih, İsrail’in insanlığa sığmayan bu saldırılarını yazacak! Bu barbarlığa tüm insanlık dur demeli!" ifadelerini kullandı.

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