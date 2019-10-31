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Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa'ya 'başörtüsü' tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 01:28 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Fransa Senatosu'nun başörtüsü takan annelerin okul gezilerine eşlik etmelerini engelleyen kararını kınadı.

ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Fransa Senatosu'nun başörtüsü takan annelerin okul gezilerine eşlik etmelerini engelleyen kararını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fransa Senatosu'nda kabul edilen ve başörtüsü takan annelerin okul gezilerine eşlik etmelerinin engellenmesini amaçlayan kanun tasarısının şiddetle kınandığı ve reddedildiği belirtilerek, "Başörtüsü yasağını 'Hizmete Yardımcı Olan Kişiler' şeklinde yorumlayarak gerekçelendirmek, kamu hizmeti verenleri değil, doğrudan çocuklarına eşlik eden anneleri hedef almaktadır. Bu, Fransa'nın Müslümanları farklı muameleye tabi tutan ayrımcı ve ötekileştirici yaklaşımının yeni bir örneğidir. Bunun gerek Fransa'da yaşayan Türk ve Müslüman toplumu, gerek ülkemiz ve diğer evrensel değerlere inanan ülkeler tarafından kabul edilmesi mümkün değildir" denildi.

'İKİYÜZLÜLÜĞÜN VE ÇİFTE STANDARTLI YAKLAŞIMIN ÖRNEĞİDİR'

Fransa makamlarının İslam ve yabancı düşmanlığını körükleyen müdahaleler yerine İslam karşıtlığıyla mücadeleye yönelik yasal tedbirler almaya davet edildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Fransa makamlarının ülkelerinde İslam ve yabancı düşmanlığını körükleyen ve dini özgürlükleri sınırlayan bu tür ayrımcı müdahaleler yerine, İslam karşıtlığıyla mücadeleye yönelik yasal tedbirler almaları faydalı olacaktır. Her fırsatta özgürlüklerden bahseden ülkelerin bugün en temel insan hak ve özgürlüklerini çiğnemeleri bahsekonu ülkelerin ikiyüzlülüğünün ve çifte standartlı yaklaşımlarının başka bir örneğidir. Senato'daki tartışmalarda aklı selim sahibi bazı hükümet üyeleri ve milletvekillerinin bu kanun teklifinin yanlışlığına ilişkin uyarıları memnuniyetle karşılanmıştır. Fransa'nın bu uyarılara kulak vererek bu hatadan döneceğini ve yasa taslağının Ulusal Meclis'te reddedileceğini umut ediyoruz."

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