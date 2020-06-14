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Dışişleri Bakanlığı'ndan, 'Nijerya' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2020 22:03 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın Borno eyaletinde meydana gelen terör saldırılarına ilişkin, "Gerçekleşen terör saldırılarında çok sayıda asker ve sivilin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırılarını kınıyoruz." açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan, 'Nijerya' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın Borno eyaletinde meydana gelen terör saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Nijerya'nın Borno eyaletinde 13 Haziran akşamı gerçekleşen terör saldırılarında çok sayıda asker ve sivilin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Geçen hafta yine aynı bölgede meydana gelen saldırıda da çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti. Bu menfur terör saldırılarını kınıyoruz. Yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, Nijerya halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi. (DHA)

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