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    4. Dişleri süt gibi bembeyaz yapan mucize kür! Anında etki ediyor

    Dişleri süt gibi bembeyaz yapan mucize kür! Anında etki ediyor

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    13.02.2024 10:07 | Son Güncelleme:
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    Beyaz ve sağlıklı dişlere sahip olmak, genel görünümünüzü ve özgüveninizi artırır. Süt gibi bembeyaz dişlere sahip olmanın mucizevi bir yolu var! Evde hazırlayabileceğiniz basit bir kür, dişlerinizde anında etki gösterir.

    Dişlerinizin süt gibi bembeyaz olmasını istiyorsanız, evinizde hazırlayabileceğiniz mucizevi bir kür bulunmaktadır. Bu kürü her evde bulunan malzemelerle hızlıca hazırlayabilir ve dişlerinize uygulayabilirsiniz. Bu basit kürü düzenli olarak kullanarak, dişlerinizdeki lekelerden kurtulabilir ve süt gibi bembeyaz dişlere sahip olabilirsiniz.

    BEMBEYAZ GÜLÜŞLER İÇİN MUCİZE KÜR

    diş fırçalamak

    Diş beyazlatma kürü için gerekli malzemeler;
    1 yemek kaşığı limon suyu
    1 çay kaşığı zerdeçal
    Bir sıkım kadar diş macunu

    zerdeçal2

    Yapılışı ve uygulanışı;
    Dişleri süt gibi bembeyaz yapan mucize tarif. Bir yemek kaşığı limon suyunu sıkıp içerisine bir çay kaşığı zerdeçal ve bir miktar diş macunu ekleyip güzelce karıştırın. Hazırladığınız karışımı diş fırçanıza sürüp 3 dakika boyunca dişlerinizi fırçalayın. Sağlıklı ve bembeyaz dişlerie kavuşmak işte bu kadar kolay.

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