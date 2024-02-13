Dişleri süt gibi bembeyaz yapan mucize kür! Anında etki ediyor

Dişlerinizin süt gibi bembeyaz olmasını istiyorsanız, evinizde hazırlayabileceğiniz mucizevi bir kür bulunmaktadır. Bu kürü her evde bulunan malzemelerle hızlıca hazırlayabilir ve dişlerinize uygulayabilirsiniz. Bu basit kürü düzenli olarak kullanarak, dişlerinizdeki lekelerden kurtulabilir ve süt gibi bembeyaz dişlere sahip olabilirsiniz.

BEMBEYAZ GÜLÜŞLER İÇİN MUCİZE KÜR

Diş beyazlatma kürü için gerekli malzemeler;

1 yemek kaşığı limon suyu

1 çay kaşığı zerdeçal

Bir sıkım kadar diş macunu

Yapılışı ve uygulanışı;

Dişleri süt gibi bembeyaz yapan mucize tarif. Bir yemek kaşığı limon suyunu sıkıp içerisine bir çay kaşığı zerdeçal ve bir miktar diş macunu ekleyip güzelce karıştırın. Hazırladığınız karışımı diş fırçanıza sürüp 3 dakika boyunca dişlerinizi fırçalayın. Sağlıklı ve bembeyaz dişlerie kavuşmak işte bu kadar kolay.

