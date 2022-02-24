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Dişleriniz beyaz değil diye üzülmeyin! Kısa sürede dişlerinizi beyazlatmaya yardımcı olacak limon kürüne bir şans verin!

23.02.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Şahane bir gülümsemenin önündeki en büyük engel nedir?" diye sorarsanız cevabı sararmış ve lekeli dişler olur! Fazla çay ve kahve tüketimi, diş temizliğinin doğru şekilde yapılmaması ve genetik faktörler gibi birçok sebebi olan diş sararmalarının önüne geçmek için evde pratik tarifler hazırlayabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte detaylar!

Dişleriniz beyaz değil diye üzülmeyin! Kısa sürede dişlerinizi beyazlatmaya yardımcı olacak limon kürüne bir şans verin!

Mutlu gülümsemelerinizi ellerinizle saklamak zorunda değilsiniz. Her şeyin çaresi olduğu gibi diz beyazlatmak için de pratik ama etkili birçok yöntem var. Bir diş kliniğine gidip özel destek alabilirsiniz ancak bunun için vaktiniz ve enerjiniz yoksa sizi böyle alalım! Verilen tarifi düzenli bir şekilde yaptığınızda çok iyi sonuçlar alacağınızdan eminiz. İşte diş beyazlatan mucizevi limon kürüne dair detaylar...

DİŞ BEYAZLATMA KÜRÜ NASIL YAPILIR?

Her derde deva bir ürün: Limon! Bu mucizevi meyve, mutfakta olduğu kadar temizlik ve kişisel bakımda da sıkça kullanılıyor. Tabii miktarına dikkat etmek gerekiyor! Asit içeriği yoğun bir madde olduğu için kullanırken oldukça özen gösterilmeli. Ne demişler, "Her şeyin fazlası zarar!" Diş temizliği denince diş macunlarından sonra akla gelen ilk ürünlerden biri olan limon ile evde pratik kürler hazırlayabilirsiniz. Üstelik bu malzemeler herkesin her an evinde bulunabilen ve ulaşması zor olmayan ürünler.

MALZEMELER

  • Yarım limon suyu

  • 1 çay kaşığı kadar karbonat

UYGULAMA

Öncelikle temiz bir kaba ihtiyacınız var. Küçük cam bir kase, hatta çay tabağı bile işinizi görür.

  • Yarısını sıktığınız limonun çekirdeklerini ayırarak kabın içerisine koyun.

  • Üzerine karbonatı ekleyin. Hazırladığınız karışım bu aşamada köpürecek. Korkmayın, bu çok normal!

  • Malzemeler tamam. Şimdi sıra dişinizi temizliğe hazırlamada.

  • Dişlerinizi ve dilinizi bir güzel temizleyin. Suyla durulayabilir, bir peçete yardımıyla silebilirsiniz.

  • Daha sonra diş fırçanıza hazırladığınız karışımdan biraz dökün ya da fırçayı direkt karışıma batırın.

  • Çok bastırmadan ve diş etlerinize değdirmeden yaklaşık 30 saniye fırçalayın.

  • Bu aşamadan sonra suyla ağzınızı durulayıp aynı işlemi tekrarlayın.

  • Son olarak dilerseniz kullandığınız diş macunuyla dişlerinizi tekrar fırçalayabilir ya da sadece suyla durulama yapabilirsiniz.

İşte bu kadar basit! Bu kürü haftada bir ya da iki kez uygularsanız diş etlerinize zarar vermeden çok daha beyaz dişlere sahip olabilirsiniz.


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