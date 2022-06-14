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Disney Plus nedir? Disney Plus Türkiye dizileri ve içerikleri neler?

14.06.2022 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Online dizi ve film platformları arasında yerini alan Disney Plus, dünyaca ünlü Netflix'in en büyük rakipleri arasında bulunuyor. Kullanıcıların ilgiyle takip ettiği Disney Plus, bugün yani 14 Haziran itibariyle Türkiye'de yayın hayatına başladı. Platformda yerli ve yabancı pek çok farklı içerik yer alacak. Peki Disney Plus nedir? Disney Plus dizileri ve içerikleri neler? İşte merak edilenler...

Disney Plus nedir? Disney Plus Türkiye dizileri ve içerikleri neler?

Dizi ve sinemaseverlerin ilgiyle araştırdığı konuların başında "Disney Plus nedir?" sorusu geliyor. Netflix'in yeni rakipleri arasında bulunan Disney Plus, online dizi ve film izleme platformu olarak biliniyor. Peki Disney Plus nedir, içerikleri neler?

DISNEY PLUS NEDİR?

Disney Plus, Amerika kökenli bir online dizi - film izleme platformudur. Platform, Walt Disney Company'nin bölümü olarak tarif edilen Disney Platform Distribution tarafından işletilen over-the-top katılımlı talebe dayalı olan bir Amerikan video servisidir.

Söz konusu platform, Amerika Birleşik Devletleri'nde 12 Kasım 2019 tarihinde hizmete girmiştir. Servis, dünyaca ünlü Netflix ve Amazon Prime Video gibi diğer başka video abonelik sistemi servisleriyle rakip haline gelmiştir. Ayrıca onlardan farklı olarak içeriklerinde Walt Disney Company stüdyoları ve ona bağlı kuruluşlara ait olan dizi ve filmler bulundurmaktadır.

DISNEY PLUS İÇERİKLERİ VE DİZİLERİ NELER?

Söz konusu platform, 23 Ağustos 2019 tarihinde Moon Knight, Marvel; Ms. Marvel ve She-Hulk isminde üç dizinin daha Disney Plus platformunda yayınlanacağını takipçilerine duyurdu. Ayrıca Pijamaskeliler, BBC Studios'dan Bluey, Aardman Animations'dan Tavuklar Firarda, Zagtoon'dan Mucize: Uğur Böceği ile Kara Kedi gibi başka içerikler de platformda yer alacak.

KAÇIŞ DİZİSİ DISNEY PLUS'TA YER ALACAK

Disney Plus Türkiye pazarı için de çeşitli projeler hazırlıyor. Pek çok özel proje hazırlayan firmanın projelerinden ilki ise Kaçış dizisi oldu.

Platformun içerikleri Disney'in eğlence stüdyoları olan Walt Disney Pictures, Marvel Studios, Disneynature, Pixar, Blue Sky Studios, Saban Entertainment, Walt Disney Animation Studios, Disneytoon Studios, Lucasfilm, 20th Century Studios, 20th Television Animation, ABC Signature, Freeform, Searchlight Pictures, FX Networks, Hollywood Pictures ve National Geographic ve Touchstone Pictures'den gelen içeriklerden meydana gelmektedir. Platform, Hulu'dan da çeşitli içerikler barındıracak.

Disney Plus'taki içeriklerden 1085 tanesi Türkçe dublaja, 1529 tanesi ise Türkçe alt yazı desteğine sahip olarak biliniyor. Disney Plus üyeliği alan kişiler en fazla 7 profil ile platformda dizi ve film izleyebiliyor. Fakat aynı anda en fazla 4 kişi Disney Plus içeriklerini izleyebilmekte.

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Türkiye
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