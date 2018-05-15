Diyabet, cinsel hayatınızı engelliyor mu?

Özellikle genç diyabetliler toplumdaki yanlış algının baskısı altına girerek “diyabet seksüel yetmezlik yapar, kısırlık yapar” gibi hatalı düşüncelere kapılır ve psikolojik olarak ta etkilenirler.

Dörtte bir cinsel sorun yaşayabiliyor

Ancak, araştırmalar, diyabeti kötü giden Tip 2 diyabetli hastaların ancak dörtte birinde cinsel sorunlar çıktığını gösteriyor. Günümüzdeki tedavi olanaklarına bağlı olarak, iyi kontrollü bir diyabetlide cinsel sorunlar hastanın yaşamı boyunca ortaya çıkmayabilir.

Psikoloji önemli

Kalp ve damarlarda hasara yol açan ve uzun süre kontrol altına alınamayan diyabet ve buna bağlı olarak yaşanan sinir harabı cinsel yaşamı da olumsuz etkileyebiliyor.

Vücuttaki insülin eksikliği ve insülin direnci şeker hastalığına yol açıyor. Kan şekerinin uzun süre yüksek seviyede kalması, vücutta başta kalp ve damarlarda olmak üzere birçok sıkıntıları da beraberinde getiriyor. Cinsel sorunların oluşmasının ana nedeni de damar hastalıkları olarak ortaya çıkıyor.

Erkeklerde cinsel isteksizlik, boşalma sorunları ve ereksiyon sorunu ortaya çıkarken; kadınlarda ise vajinal kuruluk, cinsel isteksizlik, ağrılı cinsel ilişki ve genital bölge enfeksiyonlarını tetikliyor.