Diyabet, cinsel hayatınızı engelliyor mu?

Özellikle genç diyabetliler toplumdaki yanlış algının baskısı altına girerek “diyabet seksüel yetmezlik yapar, kısırlık yapar” gibi hatalı düşüncelere kapılır ve psikolojik olarak ta etkilenirler.
Dörtte bir cinsel sorun yaşayabiliyor
Ancak, araştırmalar, diyabeti kötü giden Tip 2 diyabetli hastaların ancak dörtte birinde cinsel sorunlar çıktığını gösteriyor. Günümüzdeki tedavi olanaklarına bağlı olarak, iyi kontrollü bir diyabetlide cinsel sorunlar hastanın yaşamı boyunca ortaya çıkmayabilir.
Psikoloji önemli
Kalp ve damarlarda hasara yol açan ve uzun süre kontrol altına alınamayan diyabet ve buna bağlı olarak yaşanan sinir harabı cinsel yaşamı da olumsuz etkileyebiliyor.
Vücuttaki insülin eksikliği ve insülin direnci şeker hastalığına yol açıyor. Kan şekerinin uzun süre yüksek seviyede kalması, vücutta başta kalp ve damarlarda olmak üzere birçok sıkıntıları da beraberinde getiriyor. Cinsel sorunların oluşmasının ana nedeni de damar hastalıkları olarak ortaya çıkıyor.
Erkeklerde cinsel isteksizlik, boşalma sorunları ve ereksiyon sorunu ortaya çıkarken; kadınlarda ise vajinal kuruluk, cinsel isteksizlik, ağrılı cinsel ilişki ve genital bölge enfeksiyonlarını tetikliyor.
Ne yapmalı?
Diyabetle birlikte ortaya çıkan cinsel fonksiyon bozuklukları tedavi edilebiliyor. Böyle bir durumda kişinin öncelikle konuyu diyabet hekimiyle paylaşması gerekiyor. Psikolojik kaynaklı cinsel bozukluklarda hasta gerekirse terapiste yönlendirilmeli, vasküler kaynaklı cinsel disfonksiyonlarda ise ürolog, jinekolog, endokrinolog, psikolog ve hatta kardiyolog da sürece dahil olarak multidispliner bir yaklaşım sergilenmesi tavsiye ediliyor.
Riski azaltabilirsiniz
Diyabetlilerde sorunun büyük bir bölümünün psikolojik olduğunu unutmadan dikkat edebileceğiniz noktalar şöyle;
- Damar sertliği nedeniyle gelişen sorunların bir numaralı nedeni sigara ve alkoldür. Diyabetli iseniz sigara ve alkolden uzak durun.
- Ailenizde şeker hastası yaygın olarak görülüyorsa veya şeker hastalığı belirtilerine uygunsanız düzenli aralıkla doktora danışmalı ve gereken tahlilleri yaptırmalısınız.
- Diyabet, kısırlık nedeni değildir. Endişe etmeyin. Bu konuda anlatılanların bilimsel geçerliliği yok.
- Şeker tüketiminizi mümkün olduğu kadar azaltmalısınız. Ayrıca asit ve yüksek miktarda şeker içeren içeceklerden de kaçınmalısınız.
- Günde 1 çay kaşığını geçmeyecek şekilde tuz tüketmelisiniz. Ayrıca turşu, hazır yiyecekler gibi içerisinde yüksek oranda tuz barındıran yiyeceklerden uzak durmalısınız.
- Normal kilodaysanız ideal kilonuzu korumalı, şişmansanız bir an önce kilo vermeye çalışmalısınız.
- Diyabetli bir kadın için kan şekeri iyi kontrol edildiği zaman hamilelik bir sorun teşkil etmez. Hamile kalmaya ve doğum yapmaya engel bir durum yoktur.
- Diyabetlilerin çocuklarının diyabet açısından yüksek riskli olacağına dair söylentilerin bilimsel temeli yok, bu risk çok düşük.
- Şeker tüketiminizi mümkün olduğu kadar azaltmalısınız. Ayrıca asit ve yüksek miktarda şeker içeren içeceklerden de kaçınmalısınız.
- Tansiyon hastası olup olmadığınızı düzenli aralıklarla kontrol ettirmelisiniz. Şeker ve tansiyon hastalıkları birbirine tetiklediği için özellikle yüksek tansiyondan kaçınılmalıdır.
- Öğünlerinizde sebze, kuru baklagil ve tam tahıllı yiyeceklere daha fazla yer vermelisiniz.
- Yağ oranı yüksek yiyecekler yerine daha sağlıklı yiyeceklerde beslenmelisiniz.
- Vücuda büyük zararları bulunan sigara ve aşırı alkol tüketiminden kaçınmalısınız.
- Her gün mutlaka yaklaşık 45 dakika boyunca hızlı tempo ile yürümelisiniz. Düzenli spor ve egzersiz yapmak diyabet riskini yüzde 30 oranında azaltmaktadır.
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