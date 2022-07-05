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Diyabeti de kanseri de tedavi ediyor! İşte spirulina faydaları...

05.07.2022 23:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BM tarafından güvenli besin ilan edilen spirulina severek tüketiliyor. Kan şekerini dengeleyen ve kansere iyi gelen spirulina aynı zamanda zayıflamaya da yardımcı oluyor.

Diyabeti de kanseri de tedavi ediyor! İşte spirulina faydaları...

Kan şekerine ve kansere aynı anda iyi gelen tek besin olan spirulina şeker hastalarına oldukça faydalı. BM'nin güvenilir besin olarak seçtiği şifa deposu spirulinada fazla miktarda protein yer alıyor. İşte spirulina hakkında detaylar...

SPİRULİNA NEDİR?

Spirulina artık birçok ülkede üretiliyor. 2007'de Birleşmiş Milletler ve Dünya Tarım Örgütleri'nin yetişkenler ve çocuklar için güvenilir bir besin olarak seçtiği spirulina, içeriğinde bulunan mineral, vitamin, protein ve biyolojik aktif maddeleri sayesinden kanserden diyabete kadar çok sayıda hastalığa iyi geliyor. Olgunlaşmasının ardından toz ya da tablet formunda kullanılabilir. Toz formdaki spirulinayı salata, çorba, kek veya meyve sularına karıştırabilirsiniz.

SPİRULİNA YARARLARI NELER?

Yüzde 70 oranında protein barındıran spirulinada A vitamini, B1, B6 ve B12 vitaminlerini, E vitaminini, demir, metiyonin aminoasidi, mangan, çinko, bakır ve selenyum gibi bileşenler yer alıyor. Bu sebeple vegan ve vejeteryan bireyler de ek besin olarak kullanabilir.

Vücudun serbest radikallerden arınması için faydalı olan spirulina kuvvetli bir antioksidan kaynağıdır. Kronik hastalıklarla savaştığı gibi saç ve cilt sağlığına da katkı sağlar. Öte yandan ülser, gastrit gibi mide problemlerinden de korur.

Diyabeti de kanseri de tedavi ediyor! İşte spirulina faydaları...

Düşük kalori değeri ile kilo vermenize yardımcı olabilecek spirulinada vücudun enerji üretimini destekleyen gama linoleik asit ve polisakkarit bulunur. İnsan tüketimi için güvenilir olsa dahi, içerisinde yetiştiği sulak bölgedeki ağır mineralleri emebileceği ve bünyesinde toksik maddeler birikmiş olabileceği için kullanımı konusunda dikkatli olunmalıdır. Dozu ayarlamak oldukça önemlidir. Günlük doz miktarı ise 1-3 g arasındadır.


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kanser bm
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