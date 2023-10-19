DİYANET HAC KURA ÇEKİLİŞ TARİHİ 2024: Hac kuraları ne zaman çekilecek, tarih açıklandı mı? Gözler Diyanet'te!

Hac kuraları çekiliş tarihi merak edildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş; Ekim ayının sonu, Kasım ayının başında hac kuralarını gerçekleştireceğini belirtmişti. Peki, Diyanet hac kura çekiliş tarihini duyurdu mu? İşte detaylar...
Hac kuralarının çekileceği tarih henüz netleşmedi.
13 Eylül tarihinde alınmaya başlanan hac ön kayıtlarının 11 Ekim'de sona ermesi planlanıyordu. Hac ön kayıtları, yoğun talep sebebiyle 15 Ekim tarihine kadar alındı.
Hac ön kayıtlarının tamamlanmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan konuya ilişkin açıklama geldi.
Erbaş, Ekim ayının sonu ila Kasım ayının başını işaret etti.
Hac kuralarının çekileceği tarih netleştiğinde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...