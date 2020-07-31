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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bayram hutbesine kılıç ile çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2020 10:13 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya'daki ilk cuma hutbesini okurken minbere elinde kılıçla çıkması tartışmalara neden olmuştu. Kurban Bayramı hutbesini okuyan Erbaş yine elinde kılıçla minbere çıktı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bayram hutbesine kılıç ile çıktı

Ayasofya’da, 86 yıl sonra ilk Kurban Bayramı hutbesini okuyan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın yine elinde kılıçla minbere çıkması dikkat çekti.

Erbaş, bayram hutbesinde “Sizleri bayram süresince kurban kesiminde, ziyaretleşmede, bilhassa trafikte anlayışlı ve sabırlı olmaya davet ediyorum.Yüce Rabbimiz, bizleri her türlü kaza ve beladan muhafaza buyursun. Salgın hastalıklardan, savaş ve acılardan halâs eylesin.Nice bereketli bayramlarda buluştursun. Allah'ın selamı, rahmeti, ikram ve inayeti üzerimize olsun” dedi.

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