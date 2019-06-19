Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Avustralya Ankara Büyükelçisi Brown’u kabul etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Avustralya Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown’u kabul etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Avustralya Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown’u makamında kabul etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Erbaş, konuk büyükelçiyle kısa zaman önce Avustralya’ya yaptığı ziyaretle ilgili izlenimlerini paylaştı. Başkan Erbaş, Avustralya’da 150 bin kadar Türk vatandaşının yaşadığını hatırlatarak, “Yurt dışında 4 milyon kadar Türkiye’den insan yaşıyor. Bunlar içerisinde Avustralya’da yaşayanlar, hem Avustralya’yı çok seviyorlar hem idareden çok memnunlar. Devletin din hizmeti ve eğitim noktasındaki katkıları gerçekten çok üst seviyede ve vatandaşlarımız bundan çok mutlular” dedi. Başkan Erbaş, Yeni Zelanda’da yaşanan cami saldırısından sonra Avustralya’nın Müslümanların yanında yer alarak teröristlere tepki göstermesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

“Yanlış dini bilgi gençleri çok yanlış yönlere sevk ediyor”

Avustralya’da yaşayan Müslümanların özellikle de gençlerin din eğitimi noktasında Diyanet İşleri Başkanlığı olarak her zaman katkı sağlamaya hazır olduklarını belirten Başkan Erbaş, insanların doğru dini bilgiyi almalarının önemine işaret ederek, “Bunu yapmadığımız takdirde yanlış dini bilgi gençleri çok yanlış yönlere sevk ediyor. Bu yanlış din algısından, yanlış dini anlayışlardan dolayı bir terör örgütü bile ortaya çıkabiliyor. Boko Haram, DAEŞ, FETÖ bunlar yanlış din algısından ortaya çıkmış ve gerçekten insanlığı sıkıntıya sokan örgütlerdir” diye konuştu.