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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Avustralya Ankara Büyükelçisi Brown’u kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 22:42 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Prof.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Avustralya Ankara Büyükelçisi Brown’u kabul etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Avustralya Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown’u kabul etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Avustralya Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown’u makamında kabul etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Erbaş, konuk büyükelçiyle kısa zaman önce Avustralya’ya yaptığı ziyaretle ilgili izlenimlerini paylaştı. Başkan Erbaş, Avustralya’da 150 bin kadar Türk vatandaşının yaşadığını hatırlatarak, “Yurt dışında 4 milyon kadar Türkiye’den insan yaşıyor. Bunlar içerisinde Avustralya’da yaşayanlar, hem Avustralya’yı çok seviyorlar hem idareden çok memnunlar. Devletin din hizmeti ve eğitim noktasındaki katkıları gerçekten çok üst seviyede ve vatandaşlarımız bundan çok mutlular” dedi. Başkan Erbaş, Yeni Zelanda’da yaşanan cami saldırısından sonra Avustralya’nın Müslümanların yanında yer alarak teröristlere tepki göstermesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

“Yanlış dini bilgi gençleri çok yanlış yönlere sevk ediyor”
Avustralya’da yaşayan Müslümanların özellikle de gençlerin din eğitimi noktasında Diyanet İşleri Başkanlığı olarak her zaman katkı sağlamaya hazır olduklarını belirten Başkan Erbaş, insanların doğru dini bilgiyi almalarının önemine işaret ederek, “Bunu yapmadığımız takdirde yanlış dini bilgi gençleri çok yanlış yönlere sevk ediyor. Bu yanlış din algısından, yanlış dini anlayışlardan dolayı bir terör örgütü bile ortaya çıkabiliyor. Boko Haram, DAEŞ, FETÖ bunlar yanlış din algısından ortaya çıkmış ve gerçekten insanlığı sıkıntıya sokan örgütlerdir” diye konuştu.

“Avustralya’daki daha çok gence din eğitimi vermek istiyoruz”
Türkiye’nin her zaman barış ve huzur içerisinde yaşayan toplumların oluşmasına katkı sağlamayı ilke edinmiş bir ülke olduğuna vurgu yapan Başkan Erbaş, “Medeniyetimiz, inancımız da ortaya çıktığı andan itibaren hep bunu sağlamaya çalışmıştır. Zaten İslam barış demektir. Eğitimimizi de bu doğrultuda vermeye çalışıyoruz. Bunun da faydasını görüyoruz. Avustralya’dan daha çok öğrenci getirip uluslararası ilahiyat, uluslararası imam hatip lisesi programlarında okutup tekrar Avustralya’ya gönderip oradaki Müslümanlara din hizmetleri ve din eğitimi noktasında hizmet edenlerin sayısını artırmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı. Avrupa’da bazı ülkelerde yaşanan cami saldırılarını dile getiren Başkan Erbaş, Avustralya’daki bir arada yaşama tecrübesinin bu ülkelere örnek olması gerektiğini söyledi.

Avustralya Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown ise kabulden dolayı Başkan Erbaş’a teşekkür ederek, Avustralya ile ilgili yaptığı değerlendirmelerden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Avustralya’da yaşayan Türklerin ülkeye önemli katkıları olduğunu ifade eden Brown, “Türk toplumunun geçtiğimiz 50 yıl boyunca Avustralya’ya yapmış olduğu katkıdan dolayı çok memnunuz” dedi.

Kabulde, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Selim Argun ile Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay da hazır bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Avustralya Ankara Büyükelçisi Brown’u kabul etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Avustralya Ankara Büyükelçisi Brown’u kabul etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Avustralya Ankara Büyükelçisi Brown’u kabul etti

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