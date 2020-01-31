Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bursa'da kız öğrenci yurdunun açılışını yaptı:

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Gençlerimizi ne kadar iyi yetiştirirsek, geleceğe ne kadar iyi hazırlarsak, onların hem eğitimleri hem de kalmaları için rahat yerler hazırlanması noktasında ne kadar gayret edersek, Allah indinde o kadar güzel ve makbul işler yapmış oluruz." dedi.

Erbaş, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, Türkiye Diyanet Vakfı Bursa Abdullah Tivnikli Kız Öğrenci Yurdu'nun açılışında, kurumun açılmasına vesile olan Türkiye Katılım Bankaları Birliği mensuplarına teşekkür etti.

Eğitim ve öğrenimin önemine değinen Erbaş, "Gençlerimizi ne kadar iyi yetiştirirsek, geleceğe ne kadar iyi hazırlarsak, onların hem eğitimleri hem de kalmaları için rahat yerler hazırlanması noktasında, burada gördüğünüz yurt gibi, ne kadar gayret edersek Allah indinde o kadar güzel ve makbul işler yapmış oluruz." ifadesini kullandı.

Türkiye Diyanet Vakfının 66 öğrenci yurdunun bulunduğuna işaret eden Erbaş, şöyle konuştu:

"Yurtlarımızda öğrencilerimizin mümkün olduğunca bir otelde kalmaları şeklinde değil de hem yurtta kalmalarını hem de yurtta eğitim ortamları içinde vakitlerini geçirmelerini sağlamaya, çeşitli seminerler, okuma planları, etkinlikler yaparak adeta ikinci bir üniversite eğitimi haline getirmeye çalışıyoruz. Amacımız, öğrencilerimize yetişmelerinde güç vermek, daha nitelikli yetişmelerini sağlamak."