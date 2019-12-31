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  4. Diyanet'ten 'fıkıh dersi' iddialarına açıklama

Diyanet'ten 'fıkıh dersi' iddialarına açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 14:47 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığı, İranlı uzmanların ilahiyat fakültelerinde fıkıh dersi verecekleri yönünde çıkan haberlerin gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Diyanet'ten 'fıkıh dersi' iddialarına açıklama

Başkanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, İran Kültür ve İslami İletişim Kurumu ile imzalanan mutabakat zaptı kapsamında, İranlı uzmanların İlahiyat Fakültelerinde fıkıh dersi vereceklerine yönelik haberlerin yer aldığı belirtildi.

İslam dünyasında fitne ateşinin yükseldiği son yıllarda ümmet birliğinin ve kardeşlik hukukunun yeniden tesis edilmesi açısından İslam ülkelerinin muhatap kurumları ile bir araya gelerek işbirliği anlaşmaları ile zaptları imzalandığı belirtilen açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanlığımız ile İran Kültür ve İslami İletişim Kurumu arasında ilk olarak 27 Mayıs 2010 tarihinde bir işbirliği protokolü yapılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu zaptın 3 yıl süreli imzalandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Özellikle batı dünyasındaki İslamofobi ile mücadele bağlamında ortak dijital yayınlar hazırlanması, her iki ülkede ümmetin birliğini pekiştirme ve aşırılıkla mücadele amacıyla ortak çalışmalar düzenlenmesi, hassaten Kudüs davası olmak üzere ümmetin ortak problemlerine ilişkin konularda programlar yapılması ve yayınlar hazırlanması, İslam medeniyetinin ortak mirası olan yazma eserler ile sanat ve estetik alanında yürütülecek araştırmalara kurumsal destek verilmesi, hac hizmetlerinde tecrübe paylaşımına gidilmesi, Kur'an-ı Kerim'i güzel okumayı teşvik sadedinde uluslararası yarışmalar düzenlenmesi, güncel fıkhi meselelerde özellikle gen teknolojisi ve faizsiz finans sistemleri üzerinde karşılıklı ilmi müzakereler düzenlenmesi gibi konularda işbirliği amaçlanmıştır. Mutabakat zaptıyla ilgili bazı internet sitelerinde ve sosyal medya mecralarında yer alan 'İranlı uzmanların ülkemizdeki ilahiyat fakültelerinde fıkıh dersi verecekleri' iddiası gerçeği yansıtmamaktadır."

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Ders diyanet işleri başkanlığı İranlı uzmanlar

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