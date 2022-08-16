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Diyanet'ten imamlara eskort soruşturması! Camiye kayıtlı telefondan...

16.08.2022 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyanet İşleri Başkanlığı, Denizli’de 3 imam ve bir müezzinin eskort kızlarla birlikte olduğu iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında çok sayıda din görevlisinin ifadesine başvurulduğu iddia edildi. Eskort kızlarla yapılan görüşmelerin bir camiye kayıtlı telefondan yapıldığının tespit edildiği öne sürüldü. İşte olayın detayları...

Diyanet'ten imamlara eskort soruşturması! Camiye kayıtlı telefondan...

Denizli'de ilk olarak din görevlilerinin eskort kızlarla birlikte olduğu söylentileri ortaya çıktı. Konu din görevlileri arasında sıklıkla konuşulmaya başlanınca, Merkezefendi İlçe Müftülüğü idari soruşturma başlattı. Bu sırada müftülüğü denetime gelen Diyanet İşleri Başkanlığı müfettişleri de olaydan haberdar olarak soruşturma başlattı.

Sözcü'nün haberine göre, 3 imam ve bir müezzin hakkında yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda din görevlisinin ifadesine başvurulduğu iddia edildi. Son olarak soruşturmaya konu olan 4 din görevlisi dinlendi.

Eskort kızlarla yapılan görüşmelerin bir camiye kayıtlı telefondan yapıldığı, whatsapp ve twitter uygulamalarının kullanılarak temasa geçildiğinin tespit edildiği öne sürüldü.

Soruşturmaya konu olan şikayette 4'ten fazla imamın olduğu da iddialar arasında yer aldı.

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İmam Denizli diyanet eskort
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