Diyanetten fidan dikme etkinliği

Diyanet İşleri Başkanlığınca "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla başlatılan kampanya kapsamında, Erzurum, Ardahan ve Kars'ta fidan dikme etkinliği yapıldı.

Erzurum'un Güzelova mahallesindeki Tenzile Erdoğan Yatılı Kur'an Kursu'nda hafızlık yapan öğrenciler, kurs bahçesinde, çam fidanlarını toprakla buluşturdu.

Erzurum İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula, burada yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığının yurt genelinde çam fidanı dikme etkinliğini başlattığını hatırlattı.

Bu konuda Orman Bakanlığı ile Başkanlığın ortak hareket ettiğini ifade eden Sula, şöyle konuştu:

"Biz de bu çalışmalara destek vermek için ilçelerimizdeki cami ve Kur'an kurslarının bahçelerinde fidan dikilmesini istedik. Tenzile Erdoğan Kur'an Kursu'muzda İlçe Müftülüğümüzce temin edilen fidanlar, çocuklarımıza emanet edilerek dikildi. Dinimizce de ağaç dikmek kutsal görevlerden bir tanesidir. Bu vesile ile çocuklara ağaç sevgisini aşılamak adına onlarla böyle bir etkinlik yaptık. Çok yakın bir zamanda burası yemyeşil bir yuva olacak. Bütün kurumlarla daha yeşil bir dünya için çalışacağız."