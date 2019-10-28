Diyantten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Diyanet İşleri Başkanlığınca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımlandı.

Tarih boyunca adaleti, asaleti ve cesaretiyle dünyanın dört bir yanında iz bırakan milletin karşılaştığı zorlukların da yine çağlara örnek olacak kahramanlıklarla üstesinden geldiği belirtilen mesajda, bundan bir asır önce, vatanı korumak için verilen mücadelenin bunun en yakın örneği olduğu ifade edildi.

Zor şartlara ve imkansızlıklara rağmen, inanç, azim ve sabırla verdiği bağımsızlık mücadelesini zaferle taçlandıran ecdadın, iradesine vurulmak istenen prangaları kırdığı ve milli iradenin gücünü tescil ederek Cumhuriyeti ilan ettiği anımsatılan mesajda, şunlar kaydedildi:

"Dolayısıyla cumhuriyet, millet iradesini görmezden gelen ya da hiçe sayan hiçbir tavrın meşru olmadığının ve asla kabul edilemeyeceğinin de ilanıdır. Şüphesiz milli mücadelede milletimizin en büyük dayanağı ve gücü, Allah'a olan sarsılmaz imanı, esareti asla kabul etmeyen yüksek karakteri, mukaddesatı ve değerleri uğruna mücadele etmeyi en büyük şeref sayan inancı olmuştur. Uğruna milli mücadele verdiğimiz değerleri diri tutarak nesillerimize aktarmak, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirerek ortak değerlerimiz etrafında kenetlenmek, her daim milletimizin ve devletimizin huzur ve refahı için çalışmak, bu cennet vatanda yaşayan herkesin düne, bugüne ve yarına karşı en büyük sorumluluğudur. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyor, milli mücadelenin bütün kahramanlarını, geçmişten günümüze vatan ve mukaddesat yolunda canını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz."

