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  4. Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 15:03 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden 5 yıl önce dağa kaçırılan kardeşi için gelen Mehmet Sıddık Çiftçi: - "Kardeşimi HDP götürüp PKK'ya verdi. HDP'den kardeşimi istiyorum. Kardeşim gelmeden buradan kalkmayacağım"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine katılım artıyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 127'nci gününe girdi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden 5 yıl önce dağa kaçırılan kardeşi Rahim için gelerek oturma eylemine dahil olan ağabey Mehmet Sıddık Çiftçi, kardeşinin zihinsel engelli olduğunu söyledi.

5 yıldır kardeşinden haber alamadıklarını ifade eden Çiftçi, "Kardeşim için buraya geldim. Kardeşimi istiyorum. Kardeşimi HDP götürüp PKK'ya verdi. HDP'den kardeşimi istiyorum. Sorumlu HDP'dir. Kardeşim gelmeden buradan kalkmayacağım." dedi.

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Diyarbakır anneleri Katılım oturma eylemi

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