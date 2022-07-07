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Diyarbakır'da anne ve kızı iki ayrı noktadan kaçırıldı! 'Saçlarından çekerek...'

07.07.2022 06:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da 3 yaşındaki B.D.G. ile avukat annesi Türkan Gülistan Tekin, dün akşam saatlerinde iki ayrı yerden kaçırıldı. Avukat Tekin'in babası Bülent Tekin, polis merkezine giderek, torunu ve kızının, damadı F.G. ve yakınları tarafından kaçırıldığını belirterek şikayetçi oldu. Baba Tekin, "Kaçırma nedeni boşanma davasını geri çekme, şikayetlerinden vazgeçmesi içindir. Kendisinin de dahil olduğu 4 kişiyle kaçırıyor. Saçlarından çekerek apartmanın önündeki araca bindiriyorlar" dedi.

Diyarbakır'da anne ve kızı iki ayrı noktadan kaçırıldı! 'Saçlarından çekerek...'

Diyarbakır'da dün akşam saatlerimde avukat Türkan Gülistan Tekin ve kızı, iki ayrı noktadan kaçırıldı. Kaçırılma anları güvenlik kamerasına yansırken avukat Tekin'in babası Bülent Tekin, kızı ve torununu damadı F.G. ve yakınları tarafından kaçırıldığını belirterek şikayetçi oldu. Olayla ilgili konuşan baba Tekin, "Kaçırma nedeni boşanma davasını geri çekme, şikayetlerinden vazgeçmesi içindir. Kendisinin de dahil olduğu 4 kişiyle kaçırıyor. Saçlarından çekerek apartmanın önündeki araca bindiriyorlar. İmdat diye bağırıyor ama kimse kurtarmıyor. Şikayetçi olduk, annesiyle birlikte çok vahşice bir olay" dedi.

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YURT DIŞI YASAĞIYLA SERBEST KALDI

Diyarbakır'da, nisan ayında avukat Türkan Gülistan Tekin, kızı B.D.G’yi kaçırmakla suçladığı boşanma aşamasındaki eşi F.G.'nin, evinin önüne sopa ile geldiği iddiasıyla KADES butonuna basarak yardım istedi. Tekin'in şikayeti ile polis merkezine götürülen F.G., kızının kendisinde kaldığını belirtti. Şikayetini geri çekme şartıyla kızını annesine teslim eden F.G., ifadesinin ardından yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

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İKİ AYRI NOKTADAN KAÇIRILDILAR

Bu akşam saatlerinde Bülent Tekin, torunu B.D.G. ile oturdukları apartmanın arkasında yemek yerken kızının sekreterinden gelen telefonu açtı. Sekreterden kızı Gülistan’ın evinin karşısında bir otomobile bindirilip kaçırıldığı haberini alan Tekin, torununu da alarak hızla yürümeye başladı. Merdivenleri çıkarken, bir kişi, Tekin’in arkasındaki torunu B.D.G.’yi kucağına alarak kaçırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, Türkan Gülistan Tekin’in de bindirildiği aracın hızla uzaklaşması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

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Bunun üzerine Bülent Tekin, polis merkezine giderek, kızını ve torununu kaçırdığı iddiasıyla F.G.’den şikayetçi oldu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Türkan Gülistan Tekin'in kaçırıldığı iddia edilen ve plakası belirlenen minibüsü Bismil kara yolu üzerinde durdurdu. Ancak, Tekin ve kızına rastlanmadı.

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"İMDAT DİYE BAĞIRIYOR AMA KİMSE KURTARMIYOR"

Torunuyla yemek yerken, kızının sekreterinin aradığını belirten Bülent Tekin, "Torunumla yemek yiyorduk. O sırada kızımın sekreteri telefonla aradı. Ağlıyordu, sesler falan geliyordu. 'Gülistan kaçırıldı, yetiş' dedi. Ben de heyecanla yürümeye başladım. O sırada torunum da yürümeye başladı. Zaten 20 metrelik mesafeydi gideceğim yer. Yola çıktığımda meğerse çocuğu da arkamdan kaçırmışlar. Kalabalık vardı, ben de onlar da polisi çağırdık. Kızım Türkan Gülistan Tekin, eşine boşanma davası açmıştı. Koca şiddeti nedeniyle birtakım davalar da vardı. Kaçırma nedeni boşanma davasını geri çekme, şikayetlerinden vazgeçmesi içindir. Kendisinin de dahil olduğu 4 kişiyle kaçırıyor. Saçlarından çekerek apartmanın önündeki araca bindiriyorlar. İmdat diye bağırıyor ama kimse kurtarmıyor. Şikayetçi olduk, annesiyle birlikte çok vahşice bir olay. Affedilecek bir olay değildir. Ülkemizde böyle şeyler olmamalı" dedi.

Kaynak: DHA

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