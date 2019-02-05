Diyarbakır'da bin 200 yıllık altın işlemeli İncil ele geçirildi

Üç şüphelinin İncil'e alıcı aradığının öğrenilmesi üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, düzenlenen operasyonla suçluları yakaladı. Şüpheliler, üst ve iş yerinde yapılan aramaların ardından 6 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Merkez Kayapınar ilçesinde deri üzerine altın işlemeli figürleri bulunan İncil ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, merkez Kayapınar ilçesinde 3 şüphelinin, bin 200 yıllık, deri üzerine altın yazmalı dini motifli kitabı satmak için alıcı aradıkları bilgisine ulaştı.

Cumhuriyet Başsavcılığının kararı doğrultusunda 4 Şubat'ta düzenlenen operasyonda, şüpheliler altın yazmalı dini motifli kitabı satmaya çalışırken suçüstü yakalandı.