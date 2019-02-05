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Diyarbakır'da bin 200 yıllık altın işlemeli İncil ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 10:13 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonda bin 200 yıllık deri üzerine altın yazmalı dini motifli kitap ele geçirildi.

Üç şüphelinin İncil'e alıcı aradığının öğrenilmesi üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, düzenlenen operasyonla suçluları yakaladı. Şüpheliler, üst ve iş yerinde yapılan aramaların ardından 6 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Merkez Kayapınar ilçesinde deri üzerine altın işlemeli figürleri bulunan İncil ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, merkez Kayapınar ilçesinde 3 şüphelinin, bin 200 yıllık, deri üzerine altın yazmalı dini motifli kitabı satmak için alıcı aradıkları bilgisine ulaştı.
Cumhuriyet Başsavcılığının kararı doğrultusunda 4 Şubat'ta düzenlenen operasyonda, şüpheliler altın yazmalı dini motifli kitabı satmaya çalışırken suçüstü yakalandı.
Şüphelilerin üst ve iş yerlerindeki aramada, deri üzerine altın işlemeli figürleri bulunan, 17 yaprak ve 34 sayfadan oluşan İncil ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.
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Diyarbakır incil

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