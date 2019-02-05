Diyarbakır'da bin 200 yıllık altın işlemeli İncil ele geçirildi

Üç şüphelinin İncil'e alıcı aradığının öğrenilmesi üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, düzenlenen operasyonla suçluları yakaladı. Şüpheliler, üst ve iş yerinde yapılan aramaların ardından 6 kişi gözaltına alındı.
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