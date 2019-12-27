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  4. Diyarbakır’da feci kaza: 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Diyarbakır’da feci kaza: 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 13:24 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden araç, bir sitenin duvarına çarptı. Kazada 2 ortaokul öğrencisi öldü, 1 öğrenci de ağır yaralandı.

Olay, 2 gün önce Kayapınar ilçesi Mezopotamya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir sitenin duvarına çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Baran Yakıştıran (14) ve İbrahim Çelikbilek (15), hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Mehdi Zan’ın (13) tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü kaydedildi.

(İHA)

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Diyarbakır Kaza trafik kazası Baran Yakıştıran İbrahim Çelikbilek Mehdi Zan

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