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Diyarbakır'da iki aile arasında kanlı hesaplaşma! 3 kişi ölmüştü, görüntüler ortaya çıktı... Yerde yatanların yanına gelip ateş etti

21.09.2023 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin yaralandığı çatışmayla yeni gelişmeler yaşandı. Çatışma anına ait ortaya çıkan görüntüler ise izleyenleri dehşete düşürdü. İki aile sokak ortasında karşılaşınca silahlarını çekerken; çevredekiler panikle kaçışıyor, 3 kişi vurulup yere düşüyor. Bir çocuk yerde yatanların yanına gelip ateş ediyor. Korkunç olayın ardından iki çocuğun tutuklandığı öğrenildi.

Diyarbakır'da iki aile arasında kanlı hesaplaşma! 3 kişi ölmüştü, görüntüler ortaya çıktı... Yerde yatanların yanına gelip ateş etti

Diyarbakır'da yaşanan bir olay ve ardından ortaya çıkan görüntüler adeta kan dondurdu. 18 Eylül akşamı, Bismil ilçesi Dumlupınar Mahallesi 202'nci Sokak'ta meydana gelen olayda; husumetli olan Tekin ve Gümürcü aileleri arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

3 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALI

Cep telefonu kameralarına da yansıyan kavgada Recep Gümürcü, Hisamettin Tekin ve Meydin Gümürcü (62) hayatlarını kaybetti, S.T. ise yaralandı.

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ellerinde silah olan 2 çocuk gözaltına alındı. Hayati tehlikesi olan S.T. ise Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi süren S.T. hakkında da gözaltı kararı verilirken, olayda hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsinin ardından toprağa verildi.

İKİ ÇOCUK TUTUKLANDI

Olayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltındaki erkek çocuk M.M.D. ve kız çocuk P.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.M.D. çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı, P.G. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

KAN DONDURAN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Gümürcü ailesinin park halinde ve dörtlüleri yanan hafif ticari aracının yanından geçen ve içinde Tekin ailesinin bireylerinin olduğu hafif ticari araç, yaklaşık 10 metre sonra duruyor. Araçtan inen 2 kişi Gümürcü ailesinin olduğu araca ellerinde tabancalarla koşuyor. Diğer aile de silahlarını çekiyor. Çevredekiler panikle kaçışırken, 3 kişi vurulup yere düşüyor.

YERDE YATANLARA ATEŞ EDİYOR

Görüntülerin sonunda bir çocuğun, vurulmuş halde yerde yatan iki kişiye silahla ateş ettiği görülüyor.

Olayın ardından çevredekiler yaralıların yardımına koşuyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Diyarbakır Silahlı çatışma

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