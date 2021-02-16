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  4. Diyarbakır'da otomobil ile işçi servisi çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Diyarbakır'da otomobil ile işçi servisi çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

16.02.2021 19:58 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır'da otomobil ile işçi servisi çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Diyarbakır'da, otomobil ile işçilerin taşındığı servis aracının çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır- Eğil karayolunda meydana geldi. Aydın Ayyıldız yönetimindeki otomobil, işçilerin taşındığı Mehmet Kadri Kurt yönetimindeki servis aracıyla çarpıştı.

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Kazada, otomobil sürücüsü Ayyıldız ile servis aracındaki 9 işçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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