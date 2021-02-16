Diyarbakır'da otomobil ile işçi servisi çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır- Eğil karayolunda meydana geldi. Aydın Ayyıldız yönetimindeki otomobil, işçilerin taşındığı Mehmet Kadri Kurt yönetimindeki servis aracıyla çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Ayyıldız ile servis aracındaki 9 işçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

