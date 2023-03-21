DİYARBAKIR İMSAKİYESİ 2023: Diyarbakır'da ilk sahur ve iftar saati kaçta? Diyanet 2023 Diyarbakır sahur ve iftar vakti

Diyarbakır imsakiyesi bölge halkı tarafından araştırılmaya başlandı. 11 ayın sultanı ramazan ayı içerisinde oruç tutucak olan vatandaşlar iftar ve sahur vakitlerini merak ediyorlar. Diyanet 2023 ramazan imsakiyesini yayınladı. Bu kapsamda ilk sahur ve ilk iftar vakitleri de belli oldu. Peki, Diyarbakır'da ilk sahur ve ilk iftar saati kaçta? İşte tüm merak edilenler...

DİYARBAKIR İLK SAHUR SAATİ KAÇTA?

Diyarbakır'da ilk sahur saat 04:51'de yapılacak.

24 Mart Diyarbakır sahur saati 04:49

25 Mart Diyarbakır sahur saati 04:48

26 Mart Diyarbakır sahur saati 04:46

DİYARBAKIR İLK İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

Diyarbakır'da ilk iftar saati 18:40 olarak açıklandı.

24 Mart Diyarbakır iftar saati 18:41

25 Mart Diyarbakır iftar saati 18:42

26 Mart Diyarbakır iftar saati 18:43

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İMSAK NEDİR?

İmsak, Arapça’da, “kendini tutmak, engellemek” anlamına gelir. Orucun temel unsuru da (rükün) bu anlamdır. İmsak vakti tabiri, dilimizde, oruç yasaklarından (yeme içme ve cinsel ilişki) uzak durma vaktinin başlangıcı anlamında kullanılır. İmsak vakti, tan yerinin ağarması (fecr-i sâdık; bk. Namaz Vakitleri bölümü) vakti olup, bu andan itibaren yatsı namazının vakti çıkmış, sabah namazının vakti girmiş olur; bu vakit aynı zamanda sahurun sona erip orucun başlaması vaktidir.

İFTAR VAKTİ NEDİR?

İftar vakti ise, oruç yasaklarının sona erdiği vakit anlamında olup, güneşin batma vaktidir. Bu vakitle birlikte akşam namazının vakti de girmiş olur. Gündüz ve gecenin teşekkül etmediği bölgelerde oruç süresi, buralara en yakın normal bölgelere göre belirlenir.

İmsakın, ikinci fecirle başlayacağı konusunda fakihler arasında görüş birliği olmakla birlikte, kimi fakihler bu hususta, daha ihtiyatlı olduğu gerekçesiyle fecr-i sâdıkın ilk doğuş anına, kimileri ise oruç tutanlar lehine olduğu gerekçesiyle ışığın biraz uzayıp dağılmaya başladığı zamana itibar edilmesini önermişlerdir.

