Diyarbakır Nevruz kutlamalarında son altı yılda hangi siyasi mesajlar öne çıktı?

Bu yılki konuşmalarda HDP'ye açılan kapatma davası, Abdullah Öcalan'a uygulanan tecridin kaldırılması amacıyla cezaevlerinde dört aydır devam eden açlık grevi eylemleri, iptal edilen İstanbul sözleşmesi, Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi, Kürtlere birlik çağrısı gibi konuların öne çıkması bekleniyor.

HDP'nin tutuklu eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, yerlerine kayyum atandıktan sonra tutuklanan eski belediye başkanları Gültan Kışanak ve Selçuk Mızraklı'nın mesajları da okunacak.

Nevruz Tertip Komitesinin verdiği bilgilere göre şehrin ana arterlerindeki panolara asılan 250 adet Nevruz afişi belediye zabıta görevlileri tarafından sökülmüş.

Pandemi tedbirleri altında gerçekleşecek olan Diyarbakır Nevruz mitingine katılımın yüksek olması bekleniyor.

Siyasi mesajlar hep önemli oldu

Katılımın yüksek olduğu Diyarbakır Nevruz kutlamaları, önemli siyasi mesajların verildiği platform olması açısından da önemli.

Çözüm sürecinden itibaren Diyarbakır Nevruz alanından yapılan konuşmaların içeriği, iletilen mesajlar gündeme göre değişse de, "Barış, çözüm sürecine geri dönülmesi ve Abdullah Öcalan'a uygulanan tecridin sona ermesi" talepleri, değişmeden tekrarlanan ortak talepler olarak öne çıkıyor.

Önceki kutlamalara hakim siyasi gelişmeler ve öne çıkan mesajlar nelerdi?

Çözüm sürecinin devam ettiği 2013, 2014, 2015 Diyarbakır Nevruzunda Abdullah Öcalan'ın mektupları meydanda okunduğunda büyük bir coşkuyla karşılanmış, mevcut barış ortamı, Kürt sorununun diyalog ile çözüleceğine dair inancı arttırmıştı.

Barış çağrılarını içeren mektupların okunduğu Nevruzlar, Diyarbakır'da bu meydanın gördüğü en büyük kalabalığa ve coşkuya şahit olmuştu.

2015

Artan IŞİD saldırıları sonucunda yaşanan ölümler 2015 Nevruz'undaki coşkuyu azaltmış olsa da, Abdullah Öcalan'ın "silahlı mücadeleyi sonlandırma" mesajı kadar "Kobani enternasyonal direnişin adıdır" diyen PYD (Demokratik Birlik Partisi) Eş Başkanı Asya Abdullah'ın konuşması da büyük alkış almıştı.