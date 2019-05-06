Diyarbakır’a turist akını

Huzur ve güven ortamının sağlandığı Diyarbakır, turistlerin de gözde kenti haline geldi. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen Diyarbakır’da otellerin doluluk oranını yüzde 100’lere ulaştı.

Terör olaylarının sona erdiği ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan tarihi surları, İçkale Müze Kompleksi, Ulu Cami, peygamber makamları, türbeler ve kiliseleriyle tam bir açık hava müzesi haline gelen Diyarbakır, turizmde de şaha kalktı. Otellerin doluluk oranı yüzde 100’le ulaştığı kent genelinde, esnafın yüzü gelen turistler sayesinde güldü. Tarihi mekanları merak eden yerli ve yabancı turistlerin öncelikli ziyaret etmek istediği kentler arasında ilk sırada bulunan Diyarbakır’da hedef, 2019 yılında 3 milyon turist ağırlamak.

Esnaf, acenta ve otelciler memnun

Konu ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Diyarbakır Otelciler Derneği Başkanı Ali Tanış, turizm akışının getirdiği kazanımın esnaf, acenta ve otelcileri menün ettiğini kaydederek otellerde doluluk oranının yüzde yüzlere ulaştığını söyledi. Tanış "Diyarbakır, 2019 yılındaki 1 milyon turist hedefini büyütmek zorunda kaldı. Çünkü çok büyük bir akış sağlandı turizmin çeşitliğiyle ilgili, yaklaşık 3 milyon rakam hedeflemekteyiz. Hedefimizi güncelleştirdik, 2019 yılı için 3 milyon hedefi tutturmayı öngörüyoruz. Doluluk oranları bu dönemde çok iyi özellikle nisan ayında otellerimizde yer bulunmamaktaydı. Otellerde ek yatak kapasitelerini kullanmamıza rağmen, yer sıkıntısı yaşandı. Farklı lokasyonlarda gözlemlerimi yapıyorum. Turizmle ilgili tarihi kültürel, inanç turizminin bulunduğu alanlarda ve çarşı esnafıyla çok ciddi görüşmelerim oluyor, çok olumlu dönüşler var bundan esnafımız, turizm acentaları ve otelcilerimiz gayet memnun. Genel olarak şehir merkezinde turizm açısından bir gelir oluştu, tabi buda herkesi etkilemiş oluyor. Birçok amaçla ziyaret gerçekleşiyor, bunların en başında tarihi ve kültürel miraslar ve Diyarbakır’ın surlarının birçok yapının UNESCO’da olmasının münasebetiyle. Öncelikle kültürel tarihi miraslar amaçlı gezintiler oluyor ama son dönemlerde inanç, kongre, fuar ve sempozyum turizmiyle ilgili çok ciddi kazanımlar elde ediliyor. Şehrin alt yapısı buna müsait, büyük ölçekte toplantıların yapılabileceği mekanlara sahip, gastronomi çok önem arz etmeye başladı. Yeni yeni mekanlar eklendi bununla birlikte, hizmet kalitemiz gün geçtikçe artıyor ve bu konuda çok da iddialıyız" dedi.