Diyarbakır'da 2 bin metre derinlikte jeotermal su kaynağına ulaşıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında kentte jeotermal su kaynaklarına ulaşılması için çalışmalar sürüyor.

Sur ilçesinin Çarıklı Mahallesi mevkisinde, 4 bin 660 hektar alanda yürütülen çalışma ile 2 bin metre derinlikte jeotermal su kaynağına ulaşıldı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, söz konusu bölgede incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Su, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte termal su kaynağı tespit edilmesinin sevincini yaşadıklarını söyledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin MTA Genel Müdürlüğü ile haziran ayında yaptığı protokol gereği, bu bölgede sondaj çalışması başlatıldığını ifade eden Su, "Ön tespitlerimize göre yaklaşık 2 bin metrelerde sıcak suyu bulmuş olduk. Şu an 60 derecelerde seyrediyor. Bunlar değişkenlik gösterebilir. Şu anda yine saniyede 25 litre gibi görünüyor. Yapılan ilk analizlerde mineral seviyesinin oldukça yüksek olduğu ifade edildi. Bunların her birinin detaylı çalışmaları yapılacak." dedi.

Su, burada bulunan su kaynağının başta termal turizm olmak üzere seracılığın gelişmesine de katkı sunacağına inandığını dile getirerek, tespit edilen su kaynağının hayırlı olmasını diledi.

Çalışmaların bundan sonra da hızla devam edeceğine işaret eden Su, "Bunların detaylı çalışmalarını, analiz çalışmalarını MTA ile birlikte yapıp, gerçekleştirmiş olacağız. Sonra da burada inşallah güzel tesisler yapılarak, ilimizin ülkemizin hizmetine sunulmuş olacak. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

