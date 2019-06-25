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Diyarbakır’da 2 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2019 12:12 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, 25 Haziran 2019 Salı günü Hani ilçesi Yukarıturalı köyü Aşağıturalı mezrası mülki sınırları içerisinde icra edilen operasyon esnasında bir grup bölücü terör örgütü mensubu ile temas sağlandığı belirtildi.

Diyarbakır’da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, 25 Haziran 2019 Salı günü Hani ilçesi Yukarıturalı köyü Aşağıturalı mezrası mülki sınırları içerisinde icra edilen operasyon esnasında bir grup bölücü terör örgütü mensubu ile temas sağlandığı belirtildi. Açıklamada, “Sağlanan temas sonucu icra edilen operasyonda 2 terörist üzerlerinde bulunan 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet Glock marka tabanca, 1 adet el bombası, 116 adet 5.56 milimetre çapında M-16 piyade tüfeği fişeği, 30 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 4 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 2 adet tabanca şarjörü ile birlikte ölü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Olay hakkında adli işlemlere başlanılmış olup, delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat ve diğer malzemeler muhafaza altına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.

Diyarbakır’da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır’da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır’da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır’da 2 terörist etkisiz hale getirildi

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